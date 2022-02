Aprilia plus proche que jamais de la victoire, selon Espargaró

Charger le lecteur audio

Aleix Espargaró ne donne jamais tant que pendant les essais hivernaux l'impression d'être un lion en cage. Impatient de se lancer dans la compétition, le pilote espagnol s'est acquitté de son travail sur la nouvelle Aprilia avec l'esprit déjà résolument tourné vers les courses à venir. Trépignant d'impatience, il exprimait en Indonésie, le week-end dernier, toute son envie de reprendre là où il s'est arrêté, lui qui a mené la RS-GP sur le podium pour la première fois la saison dernière.

Qu'est-ce qui pourra le rendre heureux cette année ? "Ce qui me rendra heureux… C'est difficile de vous donner une réponse claire, car je suis toujours très ambitieux, peut-être trop. Je peux faire un très bon championnat, terminer dans le top 6 et je ne serai toujours pas content !" a admis Aleix Espargaró lorsque la question lui a été posée à l'issue des essais de pré-saison, ne cachant pas son esprit de compétition notoire.

Depuis qu'il a rejoint Aprilia, en 2017, le Catalan a tout connu du parcours de la marque en MotoGP, du plus profond du classement jusqu'aux immenses progrès accomplis depuis deux ans, qu'il a en grande partie portés. La stabilité de sa présence dans l'équipe et son implication ont grandement contribué à en faire un leader indiscutable, celui qui année après année, course après course, a mené la RS-GP toujours plus haut. Mais avec son ambition va de pair un esprit d'éternel insatisfait.

"Ça fait partie de la vie et du sport. Je pense que ce qui est important, c'est d'être satisfait du travail qu'on a fait et, pour cela, il faudra améliorer le championnat de l'année dernière", a-t-il poursuivi. "Ce sera très important. L'année dernière, on a terminé huitièmes au championnat, alors si cette année on arrive à faire mieux, ou même à atteindre 200 points et se placer dans le top 6, je pense que ce sera un championnat réalistement bon."

"On ne peut pas finir huitième [une année] et gagner le championnat suivant. Ce serait vraiment très difficile, même si évidemment c'est ce que je veux", a-t-il admis, réaliste. Après sa troisième place à Silverstone l'an dernier, Aleix Espargaró espère pouvoir offrir une récompense plus grande encore à son équipe cette année, la victoire se trouvant logiquement dans sa ligne de mire. "L'année dernière, on a réussi à décrocher notre premier podium, donc il est évident qu'on va essayer de gagner, mais c'est très dur. Je pense que cette année, le championnat sera le plus difficile de l'Histoire en MotoGP, car le niveau des motos et des pilotes est incroyable. Mais oui, on est plus proche que jamais de cet objectif, même s'il est très, très difficile, alors je vais essayer [de l'atteindre]."

"On travaille très dur", a garanti le pilote espagnol en bouclant les essais de pré-saison avec une version encore évoluée d'une RS-GP qui s'est véritablement transformée depuis 2020. "On n'est pas super contents de notre pré-saison. Je veux dire, c'était juste une pré-saison, on sait que ça n'est pas la course, mais on fait de bonnes choses et la nouvelle moto fonctionne bien depuis le premier tour que Lorenzo [Savadori] a fait en Malaisie, donc globalement on est satisfaits."

"Je l'ai souvent dit, je n'aime pas vraiment la pré-saison, mais je sais que c'est important", a-t-il ajouté au micro du site officiel du MotoGP. "C'est la clé d'une bonne saison, car il faut préparer la moto et essayer beaucoup de choses. Les essais, ce sont les essais ; même si on est le plus rapide sur un tour ou si on fait une simulation de course super rapide, ça ne veut pas dire qu'on va arriver au Qatar et gagner. Ceci dit, c'est toujours bien d'avoir de bonnes sensations, de se sentir bien avec la nouvelle moto. Chacun de ces cinq jours d'essais, on a été au sommet et c'est toujours bon, c'est positif. J'ai hâte d'aller au Qatar et de voir quel est réellement notre niveau."