Aprilia prolonge les contrats d'Espargaró et Viñales

Aprilia a tenu une conférence de presse à 13h30 ce jeudi au Mugello, à la veille des premiers essais du Grand Prix d'Italie, pour annoncer la prolongation de ses pilotes actuels, Aleix Espargaró et Maverick Viñales.

Deuxième du championnat et vainqueur de son premier Grand Prix cette année, Espargaró s'étonnait de la longueur des négociations avec la marque, entamées à Mandalika, théâtre du deuxième Grand Prix de la saison. Le Catalan souhaitait prolonger l'aventure pour deux ans et craignait de ne pas obtenir satisfaction malgré ses excellents résultats cette année.

"Même si ça n'est pas bien que je le dise, si Aprilia laissait partir quelqu'un qui réalise ce que je réalise, ça serait la plus grosse connerie de l'Histoire du Championnat du monde", a-t-il lâché après le Grand Prix de France, où il a décroché son troisième podium consécutif.

Espargaró précisait avoir des prétentions "bien en dessous du marché", conscient de son palmarès et de son âge, étant le deuxième pilote le plus vieux du MotoGP. Selon nos informations, il a obtenu gain de cause avec un contrat de deux ans et un salaire d'environ deux millions d'euros par saison.

Le contrat de Maverick Viñales couvrira également les deux prochaines saisons. Il ne s'agit pas véritablement d'une prolongation mais plutôt de l'activation d'une option prévue dans l'accord signé l'été dernier, après son départ avec fracas de l'équipe Yamaha officielle.

Maverick Viñales

Deux pièces vont ainsi prendre place sur le puzzle du plateau 2023, des places restant libres dans toutes les autres équipes. En fin de contrat avec Yamaha, Fabio Quartararo entretient le suspense sur son avenir mais une option s'est refermée avec la décision d'Aprilia de conserver le même duo, et ce sont surtout les pilotes Suzuki qui pourraient lancer le jeu de chaises musicales, Joan Mir et Álex Rins étant libres avec le départ annoncé du constructeur japonais.

Le clan Ducati pourrait se décider dans les prochains jours, en privilégiant des solutions internes. Dans l'équipe officielle, la place de Jack Miller est menacée par Enea Bastianini, vainqueur de trois courses cette année, et Jorge Martín. Pramac souhaite conserver ce dernier et Johann Zarco.