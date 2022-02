Aprilia recrute l'ancien coach d'Alonso et un psychologue pour Viñales

Charger le lecteur audio

Maverick Viñales a un nouvel encadrement pour la saison à venir, deux personnes recrutées par Aprilia dans une démarche globale pour l'accompagner et lui éviter le déséquilibre qui l'a caractérisé jusqu'à présent durant sa carrière.

Le pilote espagnol collabore ainsi avec un nouveau préparateur physique, Fabrizio Maganzi, qui a précédemment été le coach de Fernando Alonso dans l'écurie Renault en F1 et l'a accompagné pendant les deux saisons qui l'ont vu remporter le titre, en 2005 et 2006. L'Italien a également travaillé avec Felipe Massa ou encore Pastor Maldonado. Désormais en charge de la préparation physique de Viñales, il a commencé à travailler avec l'Espagnol dans le cadre des premiers essais collectifs de pré-saison, qui se déroulaient ce week-end en Malaisie.

"Nous avons décidé, avec son agent, de former un groupe de travail pour tirer le meilleur de Maverick. Fabrizio a vécu l'époque victorieuse de Fernando chez Renault. Il a beaucoup d'expérience en tant que préparateur", a expliqué Massimo Rivola, directeur d'Aprilia Racing, à l'édition espagnole de Motorsport.com.

Arrivé à Noale en 2019, Massimo Rivola comptait précédemment une dizaine d'année d'expérience chez Ferrari en F1, où il s'est lié d'amitié avec Fernando Alonso. Depuis sa prise de fonction, il a déjà recruté un certain nombre de techniciens venus de la F1 afin de renforcer le staff Aprilia, et il s'efforce aujourd'hui d'apporter de la sérénité morale à son nouveau pilote.

Alors que Viñales entame sa première saison complète avec la RS-GP, le responsable italien veut faire en sorte que celui-ci se concentre exclusivement sur la recherche du meilleur pilotage possible, sans se laisser distraire par un quelconque élément extérieur. C'est dans cette optique qu'il a engagé ce préparateur, mais également un psychologue du sport.

"Maverick a été très courageux. Avec l'arrivée de ces deux recrues, il veut essayer d'empêcher que les choses qui l'ont impacté dans le passé se reproduisent. Je viens d'un monde où ces pratiques sont très courantes", a expliqué Massimo Rivola, l'un des principaux acteurs du recrutement de Viñales après sa rupture avec Yamaha en milieu de saison dernière.

"Nous voulons mettre Maverick dans le meilleur état d'esprit possible afin qu'il ne se concentre que sur le pilotage. Nous ne voulons pas qu'il ait de distractions d'aucune sorte", a-t-il souligné. "En ce moment, pendant les tests, c'est facile [de ne pas perdre sa concentration]. Mais, ensuite, les courses vont arriver, le paddock va s'ouvrir. Il faut essayer de faire en sorte qu'il garde la bonne concentration. Il est le premier à le souhaiter."

"C'est une décision prise un peu avec toute l'équipe", a expliqué quant à lui Maverick Viñales, qui a tenu à préciser qu'il s'agissait d'une initiative née du travail mené en commun avec son équipe ces derniers mois. "Aprilia et moi avons le même objectif et on travaille en ce sens. On doit se faire confiance et, surtout, il faut que l'on soit tous sur la même longueur d'onde."

"Depuis l'année dernière, on a commencé à créer un bon groupe de travail et à se faire confiance. On est en train de former un groupe fort et le reste découlera de là. Le plus important, c'est que l'on travaille bien et que l'on puisse garder notre calme, ensuite les résultats viendront."