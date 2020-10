Aprilia remplace Smith par Savadori pour la fin de saison

Alors que l'on attend toujours le verdict du TAS dans l'affaire de dopage impliquant Andrea Iannone, Aprilia a décidé d'opérer un changement dans le remplacement du pilote italien pour la fin du championnat.

Après Bradley Smith, c'est Lorenzo Savadori, autre pilote d'essais de la marque, qui sera engagé dans l'équipe MotoGP aux côtés d'Aleix Espargaró à partir du Grand Prix d'Europe, au programme la semaine prochaine à Valence. Sans préciser la raison de ce changement mais en soulignant que l'Anglais restait bien testeur, Aprilia annonce d'ores et déjà que le pilote italien remplacera également Smith lors des deux épreuves suivantes, le Grand Prix de Valence et celui du Portugal.

"C'est peu dire que je suis heureux, et je souhaite avant tout remercier Aprilia Racing pour cette formidable opportunité", se réjouit Lorenzo Savadori, vainqueur cette année du championnat Superbike en Italie. Anciennement engagé en WorldSBK, il a rejoint le programme MotoGP en tant que pilote d'essais cette année et s'apprête grâce à cette opportunité à faire ses débuts en compétition dans le championnat.

"J'arriverai préparé pour ce rendez-vous", promet-il, "grâce à la fois au travail mené pendant les tests sur la RS-GP et à la saison que je viens de terminer en CIV, un championnat difficile qui requiert la plus grande forme et la concentration maximale. Je dois me remettre les idées en place, capitaliser sur les kilomètres que j'ai parcourus au guidon de la RS-GP et faire en sorte d'être prêt et concentré pour la première séance."

"Avant toute chose, je souhaite remercier Bradley pour son implication cette saison. Il a porté sur ses épaules avec beaucoup de dignité et de bons résultats le rôle inattendu de titulaire, et son apport a été précieux", souligne Massimo Rivola, administrateur délégué d'Aprilia Racing, sans toutefois préciser pourquoi l'Anglais, entré dans les points quatre fois avec pour meilleur résultat une 12e place, n'ira pas au bout de la saison.

"Nous attendons désormais avec émotion les débuts de Lorenzo", poursuit Massimo Rivola. "Cette promotion est assurément la reconnaissance de sa très bonne saison en tant que pilote du CIV, dont il a dominé la catégorie Superbike. Mais il s'agit aussi d'une étape supplémentaire pour un pilote qui sera toujours essayeur de notre RS-GP en 2021. Mener également notre très jeune projet en course représentera certainement un pas en avant pour Lorenzo et donc pour Aprilia Racing dans sa globalité."