Aprilia a quantifié le retard attendu sur Ducati au GP du Qatar

Ces prochaines semaines, le microcosme du MotoGP aura pour point névralgique le Qatar. Le circuit de Losail sera d'abord le théâtre des derniers essais de pré-saison, deux journées intenses programmées pour lundi et mardi et durant lesquelles chaque constructeur va assembler le package final des nouvelles motos et chaque pilote commencer à préparer le début de la compétition. Pour celui-ci, il ne faudra attendre qu'à peine plus de deux semaines, et c'est à Losail à nouveau que se jouera le premier des 21 Grands Prix prévus cette saison.

Cette épreuve a la particularité de s'être disputée il y a tout juste trois mois, des travaux l'ayant repoussée à la fin du championnat 2023 avant qu'elle retrouve sa date habituelle cette année. Pour cette récente édition, Aprilia n'avait pas réussi à placer ses motos sur les deux premières lignes de la grille de départ et avait dû se contenter de la quatrième place en course. Quatrième, c'était aussi le résultat de l'édition 2022, malgré une qualification légèrement meilleure.

Mais cette année, plus qu'une position, c'est une fenêtre de temps que vise Massimo Rivola. "Malheureusement, nos adversaires ne dorment pas, alors disons qu'être dans un écart de cinq secondes par rapport au vainqueur serait un bon résultat", estime le PDG d'Aprilia Racing au micro du site officiel du MotoGP. Un objectif plutôt modeste au regard du retard de la première Aprilia lors des deux dernières éditions : 2"242 en 2022 et 4"488 il y trois mois.

"C'est une piste qui nous plait, alors c'est bien de commencer ici", estime en tout cas le responsable italien. "Je pense que c'est aussi une piste qui correspond aux caractéristiques de notre moto, alors nous commencerons en visant bien sûr le podium. Nous sommes ambitieux, c'est ce que nous devons viser."

Mais les premiers essais de l'année ont alerté Massimo Rivola, impressionné par la vitesse des Ducati, qui ont dominé les trois journées de piste et ont affolé les chronos. Très réaliste, il avait estimé que les Aprilia n'était pas prêtes à rivaliser avec les Desmosedici à ce stade.

Les pilotes Aprilia, Aleix Espargaró et Maverick Viñales, avec Massimo Rivola, Romano Albesiano et Paolo Bonora, à la tête de l'équipe Aprilia. Photo de: Aprilia Racing

Romano Albesiano, directeur technique, préfère quant à lui se vouer à l'ambition dans ses discours d'avant-saison. Lui qui a travaillé sur tout un tas d'innovations pour booster la RS-GP, il espère bien en voir les fruits en piste. Sans s'arrêter à ce que pourra livrer le premier Grand Prix de la saison, il se base sur les résultats de ces essais menés en Malaisie en début de mois pour justifier son optimisme en vue de l'ensemble de la saison.

"Nous devons prendre en considération que la course que nous avons faite à Sepang l'année dernière a été très difficile pour nous, probablement la pire de la saison. Alors le résultat que nous avons obtenu lors du test a été super bon, car nous avons été très proches des leaders et avec un très bon résultat dans notre simulation de course sprint", analyse-t-il. "Compte tenu de cela, nous pourrons être très optimistes sur un circuit plus favorable. Il est encore très tôt pour le dire, mais je pense que nous devrions être prêts à gagner quelques courses cette année aussi."

"La saison 2023 a été caractérisée par des performances remarquables dans certaines situations et non satisfaisantes sur d'autres pistes", rappelle le directeur technique de Noale, Aprilia ayant fêté notamment deux victoires de Grand Prix et une au sprint la saison dernière. "Nous avons beaucoup travaillé afin d'en comprendre la raison et je crois que 2024 sera plus régulier, avec une performance que j'espère dans la lignée des meilleures que nous avons connues en 2023."