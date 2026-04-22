Aprilia en retard avec sa MotoGP de 850cc ? "Nous ne sommes pas pressés"

Des cinq constructeurs aujourd'hui engagés en MotoGP, Aprilia est le seul à ne pas avoir encore fait rouler son prototype destiné à la saison prochaine. En 2027, le championnat entrera dans un nouveau cycle réglementaire de cinq ans qui imposera, entre autres changements, le passage à une cylindrée de 850cc au lieu des 1000cc actuels.

Afin d'appréhender cette nouvelle ère, chaque marque planche depuis des mois, pour ne pas dire des années, sur ce que sera sa future MotoGP. KTM a été le premier constructeur à concrétiser ce travail par un test en piste dont des images ont été dévoilées en décembre dernier. Yamaha et Honda n'ont pas tardé à suivre, avant que Ducati ne franchisse ce cap à son tour en ce mois d'avril, Michele Pirro étant vu à Misano réaliser un déverminage à une nouvelle moto de 850cc.

Pour quelle raison Aprilia n'a-t-elle pas encore franchi ce pas ? Tout simplement car la marque ne ressent aucun empressement à faire rouler sa future 850cc, explique Massimo Rivola dans une interview accordée à l'édition italienne de Motorsport.com.

Le PDG d'Aprilia Racing évoque à la fois une volonté de ne pas révéler trop tôt les choix faits par les ingénieurs et également une capacité qu'il juge notable de la part de Noale à passer rapidement de la projection à la concrétisation de tout développement.

"Nous ne sommes clairement pas pressés. Je ne le dis pas parce que 2027 ne nous intéresse pas. Simplement, nous ne sommes pas pressés", explique le responsable. "Nous ne sommes pas pressés à la fois car nous ne voulons dévoiler nos cartes à personne et parce que je crois que l'une des grandes forces d'Aprilia aujourd'hui est – disons-le de façon sympa – le time to market [en marketing, le délai entre la conception et la mise en service, ndlr]."

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"Entre le moment où nous avons une idée et le moment où nous le concrétisons en piste, nous sommes clairement rapides. Je crois que c'est l'un des secrets de la performance, quoi que l'on fasse", poursuit Massimo Rivola.

"La rapidité avec laquelle on prend des décisions et on fait avancer les projets, avec une motivation qui peut être le coût en termes de performance, doit en valoir la peine. Lorsque j'investis, combien de temps cela me prend-il et combien cela me coûte-t-il ? Et cela devient de plus en plus un point fort de cette entreprise."

"Tous les ans, j'ai toujours dit que notre meilleure moto serait la suivante, simplement parce que j'ai toujours vu une entreprise en croissance. Or, si l'entreprise est en croissance, son résultat – en l'occurrence, la moto dans notre cas – va certainement être meilleur par rapport à l'année précédente."

Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing Photo de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Une version "hybride" du prototype Aprilia prendra la piste dans les prochains jours, révèle par ailleurs Massimo Rivola, avec un premier test en vue de la prochaine saison qui devrait avoir lieu le 30 avril ou le 1er mai à Jerez. Il s'inscrira dans la continuité du GP d'Espagne, qu'Aprilia va disputer avec une wild-card, et du premier test officiel collectif de cette saison, au programme lundi.

"Nous commencerons à faire rouler la moto de 2027 après la semaine de Jerez, lors d'un test privé", dévoile en effet le patron italien, "mais c'est un hybride avec lequel nous voulons simplement recueillir quelques informations sur la gestion du moteur pour observer la corrélation avec le banc d'essais."

L'aérodynamique gardera un rôle clé

Le futur règlement technique imposera également une limitation de l'aérodynamique, domaine dans lequel Aprilia a fièrement pris le leadership à force d'innovations ces dernières années. Le changement à venir n'inquiète pas Massimo Rivola, convaincu que l'aéro conserva une part importante dans la performance, quoique sous une forme différente et réduite.

"Cela aura une importance différente par rapport à aujourd'hui, tout simplement car nous n'aurons qu'un carénage un plus petit sur lequel travailler. Je fais néanmoins partie de ceux qui soutiennent que cela aura une très grande importance."

"Nous voulons absolument conserver notre leadership technologique dans ce domaine, il nous faut donc faire preuve d'audace et nous atteler à la tâche pour inventer quelque chose qui puisse apporter satisfaction", souligne Massimo Rivola, défendant "le courage d'innover, le courage d'inventer, ne pas avoir peur de se tromper" dans la manière dont Aprilia doit selon lui aborder les défis futurs du MotoGP.

Propos recueillis par Giacomo Rauli