Avec la RS-GP 2020, Aprilia passe des ailettes à l'aileron

L'Aprilia passe aux choses sérieuses. La RS-GP 2020, qui a fait ses débuts dimanche dans le cadre du shakedown du test de Sepang avec le pilote d'essais Bradley Smith, semble ne pas avoir un seul boulon en commun avec sa devancière. La nouvelle machine née des ateliers de Noale représente une coupure nette avec le passé et un bond vers l'avenir, grâce à certains choix techniques très courageux (comme son aileron avant) mettant en évidence l'ambition qui pousse l'équipe italienne à viser plus haut tout en étant le constructeur qui, jusqu'à présent, a dépensé le moins.

Fort de ses premiers mois d'expérience à Noale, Massimo Rivola, directeur général d'Aprilia Racing, a demandé un gain de performances, et Romano Albesiano ne s'est pas fait prier pour le soutenir dans sa volonté de faire évoluer l'équipe. Le responsable technique, désormais pleinement concentré sur sa tâche grâce à la réorganisation de la direction, a rompu l'autarcie dans laquelle l'équipe italienne a toujours vécu et il a cherché l'inspiration à l'extérieur. Les effets en sont notables lorsque l'on observe la RS-GP 2020.

Autour du nouveau moteur quatre cylindres en V à 90° est née une moto à la philosophie radicalement différente de celle de la RS-GP précédente. La nouvelle Aprilia est indéniablement plus petite, moins encombrante et sensiblement plus étroite, suivant ainsi un axe de développement porté à l'extrême par Honda pour Marc Márquez.

Un aileron avant

Le châssis à double berceau en aluminium est totalement nouveau. À l'œil nu il se distingue par son étroitesse, mais le meilleur se trouve sous le carénage. Il faudra se montrer patient avant d'en découvrir toutes les curiosités, cependant le large aileron avant ne passe clairement pas inaperçu. Et le terme d'aileron est approprié, puisqu'il s'agit d'un élément unique, intégré au carénage qui, sur cette partie avant, se caractérise par sa forme pointue.

Marco De Luca, l'aérodynamicien passé par McLaren (GT), Mercedes (DTM) et Ferrari (F1), a pensé reproduire la superficie représentée par la somme des ailettes de la moto de 2019, mais dans une solution plus efficace, capable de réduire la résistance aérodynamique tout en contribuant à empêcher la roue avant de se soulever à l'accélération. Cette solution génère une charge verticale sur l'avant, permettant de dessiner une partie frontale plus réduite. Un nouveau filon dans le développement aérodynamique qu'il ne serait pas surprenant de voir se propager aux autres constructeurs.

Le nouvel aileron avant de l'Aprilia RS-GP 2020

Convoyeur de flux avant

Le garde-boue et la prise d'air aidant au refroidissement des freins ont fait l'objet d'une très grande attention, s'intégrant dans un élément aérodynamique unique. C'est la première fois que l'on observe en MotoGP une solution aussi extrême sur cette partie. Ducati avait ouvert la voie l'année dernière en introduisant sur sa GP19 une couverture partielle en carbone sur le disque avant qu'Aprilia a réinterprétée, générant un véritable convoyeur de flux destiné à réduire les turbulences nocives générées dans le sillage de la roue et permettant de diriger des flux plus propres vers l'arrière de la machine.

Sur l'image latérale de la RS-GP 2020, on peut observer que la partie basse du carénage est éloignée du pneu avant : le convoyeur de flux permet en effet un passage d'air destiné à rendre le refroidissement plus efficace, ce qui a par ailleurs pour effet de mettre en place une meilleure répartition des masses avec des pièces plus petites et mieux positionnées. Et ce n'est pas tout, car l'extraction de l'air chaud a elle aussi été soignée avec une nouvelle dynamique des fluides qui se caractérise par un carénage se refermant à l'intérieur des prises d'air dans une forme comparable à celle de la proue d'un bateau.

Dès l'analyse des premiers éléments visibles, on peut donc déjà comprendre que cette nouvelle Aprilia introduit certains concepts qui pourraient faire école. L'ensemble devrait se révéler plus ergonomique pour le pilote, avec le potentiel de lui permettre des mouvements plus réactifs et plus rapides.

Double échappement et "amortisseur" de vibrations

À l'arrière de la machine, le double échappement latéral, situé sur la droite, ne peut nous échapper. D'un point de vue esthétique, l'ancienne version était peut-être plus jolie, mais il est évident que, dans la lignée de la mode lancée par Ducati, l'arrière s'est doté d'une boîte encombrante qui pourrait contenir l'électronique ainsi qu'une sorte d'amortisseur de vibrations. La queue de la machine affiche une forme rappelant les prises d'air de type NACA, s'abaissant vers l'arrière, et la caméra qui sera installée en son milieu servira de séparateur de flux permettant de nettoyer, au moins en partie, le sillage de la roue arrière.

Double échappement latéral pour l'Aprilia RS-GP 2020

Au-delà des ajustements mécaniques qui ont permis à Aprilia de concevoir une MotoGP petite et compacte, on ne peut donc pas échapper aux différents concepts aérodynamiques développés dans une des souffleries de Toyota, à Cologne. Une moto aussi radicalement évoluée que cela avait été annoncé et qui, selon les indiscrétions, se montre en l'état dans une version très proche de celle qui, après de petites retouches, fera ses débuts en compétition lors du Grand Prix du Qatar dans un peu plus d'un mois.