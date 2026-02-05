Aprilia voit "des scénarios intéressants" et plusieurs options pour son 2e pilote

Aprilia a été le premier constructeur à officialiser un pilote depuis le début de l'année. La marque a même fait les choses en grand pour prolonger Marco Bezzecchi, troisième du championnat l'an dernier, en organisant une vraie-fausse cérémonie de mariage entre le pilote et sa moto, désormais unis pour la vie si l'on en croit les principes s'appliquant aux unions classiques.

L'annonce de ce contrat est intervenue alors que plusieurs pilotes sont au cœur des discussions quant à leur avenir, et notamment certains des plus en vue de la grille. On attend un binôme Márquez-Acosta chez Ducati, Quartararo chez Honda, Álex Márquez avec Viñales dans l'équipe d'usine KTM… D'après nos informations, Jorge Martín va lui aussi changer de stand, quittant Aprilia pour Yamaha.

Au cœur de tout ce tourbillon, Massimo Rivola a le sourire de celui qui a déjà validé sa priorité et peut se permettre d'observer le reste du plateau bouger avant de tenter une belle prise.

"Marco était notre priorité et c'est bien que nous ayons fixé notre priorité numéro 1. Je pense qu'il le mérite, il a montré son implication à l'entreprise et à l'équipe, ainsi que sa performance, c'est une bonne association", déclarait ce jeudi le PDG d'Aprilia Racing auprès du site officiel du MotoGP.

"Cela enlève de la pression à Marco, et c'était la priorité", a-t-il ajouté auprès des journalistes de la presse écrite réunis à Sepang, parmi lesquels figurait Motorsport.com. "Notre priorité était de continuer avec Marco, car nous avons vu son implication. Comme je l'ai dit, il y avait quelque chose de spécial. Et puis aussi dans sa façon de travailler, nous nous entendons très bien."

"Quant à l'autre [guidon], nous verrons bien. Il n'y a pas d'urgence, même si le marché est un peu fou. Mais maintenant que nous avons réglé la question de Marco, je pense que c'était la priorité et que nous pouvons désormais travailler pour l'avenir."

Massimo Rivola a l'œil partout ! Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Massimo Rivola estime que la validation de Marco Bezzecchi donne à Aprilia "le temps de regarder le marché". S'il n'avoue pas que Jorge Martín ne fait pas partie des options, le patron de Noale glisse tout de même qu'il aimerait avoir des éléments pour juger de ses performances sur l'Aprilia : "Nous n'avons clairement pas encore vu le talent de Jorge, donc nous sommes très curieux de le voir."

Mais l'identité du second pilote se trouve sans doute ailleurs. Peut-être chez Pecco Bagnaia, à qui Massimo Rivola a, de lui-même, glissé un compliment appuyé au moment de dresser le bilan du test de la semaine : "Nous venons d'assister à une simulation de sprint très impressionnante de la part de Pecco. Je suis ravi que Pecco soit à nouveau si fort ici." Le Turinois appréciera, lui qui fait savoir qu'il se projette sur un guidon d'usine et dispose de très bonnes opportunités.

Performer pour attirer le "plan B" ?

"Aprilia ne dort jamais", a en tout cas prévenu Massimo Rivola, "donc il y a un plan B, un plan C, un plan D, etc. C'est un peu tôt, la priorité est établie et, si nous montrons que nous savons faire des motos rapides, le plan B sera peut-être plus facile que le plan Z !"

Puis, questionné pour savoir si le fait d'avoir atteint son objectif prioritaire en sécurisant la place de Bezzecchi pouvait permettre à Aprilia de prendre quelques risques supplémentaires pour sélectionner son second pilote, le patron a ajouté : "C'est une bonne question, mais il est trop tôt pour y répondre. Une fois la priorité fixée, nous verrons comment évolue le marché."

"Il est clair que certains pilotes disparaîtront rapidement du marché, car les autres équipes ont également leurs priorités. Je ne peux pas encore vous donner de réponse, je ne dis ni oui ni non, il y a des scénarios intéressants, mais je pense que si Aprilia continue à montrer qu'elle progresse et qu'elle sait fabriquer des motos rapides, de bons pilotes viendront."