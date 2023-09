Sentiments contrastés après un sprint discret chez Aprilia

Maverick Viñales a pris une dixième place nettement inférieure à ses objectifs en course sprint au Grand Prix de Saint-Marin. Parti quatrième, il a été doublé par Dani Pedrosa au départ puis par Brad Binder à mi-course, sans pouvoir véritablement défendre ses chances sur une Aprilia au comportement assez agressif.

"J'ai eu du mal !", a reconnu Viñales. "Sincèrement, j'attendais beaucoup plus mais la moto n'était pas performante, elle bougeait beaucoup et on doit très bien analyser ce qu'on a ici. Quelque chose a fonctionné différemment tout au long du week-end. On sait ce que sait mais on ne peut pas en parler. C'est comme ça, on doit aller de l'avant, recueillir des informations."

Pendant la course, Viñales a ressenti "beaucoup de chattering", ce qu'il a trouvé "très bizarre" puisque sa moto n'avait pas ce défaut pendant les essais libres : "On doit rester calmes, comprendre les choses mais je pense qu'on est assez prêts pour [dimanche]."

Après avoir utilisé le pneu tendre à l'arrière pendant le sprint, Viñales s'attend en effet à profiter d'une moto au comportement plus sain avec le medium ce dimanche : "Je pense que je peux me battre à l'avant. Malgré tous les problèmes, j'ai pu rouler en 1'31 donc je pense que je pourrai faire beaucoup mieux avec le pneu medium, qui est mon préféré pour ce Grand Prix. Je pense qu'on pourra faire un bon travail."

"Ce sera une histoire totalement différente avec le medium, une course totalement différente", a-t-il souligné. "On doit se réjouir d'avoir pris beaucoup de points."

Aleix Espargaró s'attendait à être distancé

Si Maverick Viñales a été assez déçu de sa sixième place, Aleix Espargaró est à l'inverse sorti plutôt satisfait de sa course sprint, quasi intégralement passée à la huitième place après avoir perdu deux positions dans le deuxième tour, au profit de Brad Binder et Luca Marini.

Sa journée a débuté par un examen médical, après la grosse chute de vendredi au cours de laquelle il a subi un traumatisme cervical. Et même si son résultat paraît bien terne une semaine après ses deux victoires à Barcelone, il ne le juge pas si mauvais sur un circuit nettement moins favorable à l'Aprilia.

"J'avais un peu mal. J'avais très mal au cou et je n'ai vraiment pas vécu ma plus belle nuit. J'avais assez mal dans la matinée et j'étais assez lent en EL2, je crois que j'ai fini plus loin que la 20e place. Après, j'ai fait un gros, gros effort en qualifications et j'ai pris la sixième place, sur un circuit difficile pour moi après la grosse chute de [vendredi], donc je suis satisfait."

Aleix Espargaró

"Dans le sprint, je sais que la huitième place semble merdique mais mon rythme et l'écart avec la troisième place de Pecco me rendent fier et j'en suis satisfait. Sur un circuit difficile, j'ai fait toute la course avec Maverick. Après tous les problèmes, je suis satisfait du samedi."

Alors que l'Aprilia excellait dans les courbes rapides offrant peu d'adhérence à Barcelone, la configuration opposée de Misano pose problème à la marque italienne : "Sur les circuits comme ça, plus lents, plus accélération-freinage avec beaucoup d'adhérence, c'est dur pour nous."

"C'est totalement l'inverse de Barcelone donc c'est un circuit sur lequel nous devons prendre le plus de points possible parce que c'est très, très dur de nous mesurer à Ducati et KTM ici. C'est l'un des meilleurs circuits pour Maverick mais c'est quand même dur d'être plus proches que ce que l'on a fait [samedi] donc j'espère qu'on pourra être un peu plus proches [ce dimanche]."

Espargaró espère lui aussi tirer profit du pneu medium à l'arrière : "Je ne pense pas que ma condition physique sera une excuse, je vais bien. Je vais essayer de me reposer autant qu'un Grand Prix en Italie pour Aprilia me le permettra ! Je vais essayer de faire de mon mieux. Je pense qu'on va un peu moins solliciter l'avant avec le pneu medium [à l'arrière] donc ça devrait être un peu mieux pour moi."