Aprilia songe à un Italien mais Bagnaia aimerait que Bastianini reste

Le marché des transferts devrait s'accélérer dans les prochains jours en MotoGP. La décision de Ducati quant à la place libre aux côtés de Pecco Bagnaia dans l'équipe officielle devrait tomber aux alentours du Mugello, qui accueillera le championnat dans une semaine. Enea Bastianini espère conserver une place très convoitée par Jorge Martín mais aussi Marc Márquez, même si ce dernier s'est dit ouvert à l'idée de rester dans une équipe satellite s'il peut disposer de la moto de dernière génération, ce qui pourrait le mener chez Pramac.

Ducati souhaitant réduire la masse salariale consacrée aux pilotes, il apparaît très peu probable que les trois restent tous liés à la marque la saison prochaine et Aprilia apparaît de plus en plus comme une porte de sortie, la marque ayant officiellement une place libre après la retraite annoncée par Aleix Espargaró ce jeudi. Depuis de longs mois, des rumeurs prêtent à la marque une certaine volonté d'attirer Bastianini, qui a de son côté vu la RS-GP comme "une bonne option" s'il devait quitter Ducati.

Sans citer directement Bastianini, Massimo Rivola a sous-entendu que l'opportunité de recruter un pilote italien était susceptible de l'intéresser. "Nous pouvons maintenant commencer à discuter avec de nombreux managers et pilotes, et je pense que le marché va être assez intéressant et offrir de bonnes opportunités", a déclaré le directeur général d'Aprilia Racing au site officiel du MotoGP. "Nous allons voir si nous arrivons enfin à placer un Italien sur une moto italienne ou pas, mais je pense qu'il va y avoir de bonnes opportunités."

"Il est certain que la place d'Aleix ne sera facile à prendre pour personne, alors quiconque va venir devra avoir très faim."

Les pilotes sont régulièrement interrogés sur les négociations en vue de la saison 2025 et jeudi, Pecco Bagnaia s'est amusé de ne pas être impliqué dans ce qu'il qualifiait de "soap opera". Au Mans, il s'agaçait de rumeurs le disant hostile à une arrivée de Márquez, évoquant des "conneries", mais il a pour la première fois clairement pris position en faveur de son coéquipier actuel ce week-end.

"Ma préférence est Enea", a déclaré Bagnaia à Canal+. "Je pense qu'on fait du bon travail ensemble, alors [j'aimerais] qu'on continue comme ça, mais on verra." Le double champion du MotoGP n'a cependant pas l'intention d'influencer la décision de Ducati et de s'impliquer dans les débats : "Je ne le veux pas. C'est leur boulot, le mien est de battre tout le monde, alors ça n'est pas mon boulot."

Avec Léna Buffa