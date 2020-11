Aprilia testera la RS-GP 2021 dès aujourd'hui

Aleix Espargaró a révélé qu'Aprilia avait décidé d'anticiper le test de la version 2021 de la RS-GP, qui doit se dérouler à Jerez. Seul constructeur désormais à bénéficier des concessions accordées par le règlement technique, Aprilia est autorisé à faire rouler ses pilotes de course, et c'est donc une nouvelle mission d'importance qui attend le pilote espagnol dès ce lundi.

"Franchement, je suis très fatigué, parce que la saison a été très dure, sans compter qu'ici, vendredi, on a eu 2h20 de temps de piste. Mais, même comme ça, toute l'équipe est très motivée. La nouvelle moto est à Jerez, mais on a vu qu'il va pleuvoir alors on a décidé d'anticiper, on plie bagage et on va rouler dès demain", a fait savoir Espargaró dimanche après avoir bouclé le Grand Prix du Portugal à la huitième place.

"Cela prouve qu'on est très motivés et on pense que l'année prochaine sera très importante pour nous", a souligné le pilote espagnol, qui s'est dit à la fois satisfait de la dernière course de la saison et en colère du bilan général de ce championnat dont il attendait bien plus. Une colère qui le pousse toutefois à se tourner vers l'avenir avec de grandes ambitions. "Pour Aprilia et pour moi-même, l'année prochaine il faut qu'on se batte pour le top 6. Si on ne se bat pas pour le top 6 à chaque course, ça ne sera pas du tout une bonne année."

"La RS-GP 2021 m'attend à Jerez et il y a pas mal de mises à jour, donc j'ai hâte de tester la moto. Il y a un moteur différent, un châssis différent, un bras oscillant différent. On aura d'autres mises à jour plus tard, en Malaisie. Mais il y a beaucoup de choses à tester, différentes configurations, car l'année prochaine sera essentielle."

Apparue très prometteuse dès les premiers tests, en février dernier, la nouvelle version de la RS-GP représentait un bouleversement profond par rapport à sa devancière, autour d'un moteur en V ouvert à 90° et d'une aéro agressive. Cette fois, Aprilia doit exploiter les avancées positives déjà accomplies et tenter de régler les points faibles de la machine qui ont compliqué la saison. "Je m'attends à que ça ne sera pas une révolution comme celle de l'année dernière, mais une évolution de la moto de 2020. On a besoin d'un peu plus de traction, surtout à la sortie des virages lents, ainsi que plus d'accélération et plus de couple à bas régime, c'est l'objectif principal", a décrit Espargaró.

Le pilote espagnol, qui se sent une grande responsabilité dans le développement à mener, espérait pouvoir accueillir un nouveau coéquipier pour ce test. Les efforts de Massimo Rivola n'ont toutefois pas encore abouti, et Espargaró n'a pu que préciser que Bradley Smith, pilote d'essais de l'équipe cette année, serait en piste ce matin.

"Je confirme juste que Bradley sera le premier à enfourcher la RS-GP 2021 avant que je prenne la piste à l'heure de midi", a-t-il souligné dimanche, sans s'aventurer plus loin, indiquant qu'il n'avait "aucune idée" de l'identité de son coéquipier pour 2021. "Je sais que ces deux journées ont été très stressantes pour Massimo. Je sais très bien que Massimo voulait annoncer le pilote hier ou aujourd'hui, et si l'annonce n'est pas arrivée c'est parce que c'est très dur pour lui", a-t-il indiqué.

"La seule chose que je sais c'est que [dimanche] matin j'ai envoyé un texto à Bradley et je lui ai dit de prendre soin de ma moto 2021 quand il fera le shakedown [lundi] matin, et que j'arriverai à l'heure de midi. C'est tout ce que je sais ! Je suis pleinement impliqué auprès de l'équipe, peu importe qui est mon coéquipier, Aprilia a besoin de moi plus que jamais, alors je vais un peu me reposer et [lundi] plein gaz sur la saison 2021 !"