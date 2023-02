Trois wild-cards prévues pour le pilote essayeur Aprilia en 2023

Charger le lecteur audio

Si les performances réelles de chaque constructeur sont restées assez impalpables, le Shakedown du test de Sepang qui s'est déroulé ces derniers jours a tout de même permis à certains de se démarquer, et notamment Aprilia. Avec un seul pilote essayeur aux affaires, la marque italienne a malgré tout fourni un effort colossal en lui fournissant pas moins de six motos différentes ! Et certaines nouveautés ont vite été repérées, telles les ouvertures du fairing avant dans une apparente volonté de mettre en place un S-Duct inspiré de la Formule 1.

Devenu un acteur essentiel du développement d'Aprilia depuis 2020, le pilote italien se languit cependant de retrouver la course. Il pourra s'y remettre cette saison grâce à des inscriptions en tant que wild-card, qui seront au nombre de trois d'après ce qu'il a révélé à GPOne. "Malheureusement pour moi en tant que pilote, je ne ferai que trois wild-cards. Ce devrait être le Mugello, Assen et le Red Bull Ring, trois pistes sur lesquelles on ne réalise pas de tests", a-t-il indiqué.

Depuis qu'il a rejoint Aprilia, Lorenzo Savadori a eu l'occasion de disputer les trois derniers Grands Prix de la saison 2020 (en remplacement, à l'époque, d'Andrea Iannone), avant d'être titularité en 2021. Sa saison s'est toutefois interrompue prématurément, lorsqu'il a été blessé pendant l'été puis remplacé par la nouvelle recrue Maverick Viñales. En 2022, on l'a revu en course pour cinq Grands Prix disputés grâce à une wild-card, Aprilia profitant alors du nombre maximal consenti aux constructeurs qui bénéficient des concessions réglementaires. Les résultats obtenus l'en privent à présent, si bien qu'il ne sera pas possible de voir de RS-GP supplémentaire sur plus de trois Grands Prix cette année.

Il s'agit toutefois d'un apport non négligeable, chacune de ces inscriptions permettant d'évaluer en conditions réelles et face à la concurrence certains développements pouvant ensuite revenir aux pilotes titulaires. Aprilia, qui a atteint la victoire l'an dernier et s'est mêlé à la lutte pour le titre, bénéficiera déjà du doublement de ses effectifs grâce à l'arrivée d'une équipe satellite cette année − le team RNF qui alignera Miguel Oliveira et Raúl Fernández − mais tout roulage reste précieux dans un contexte d'essais limités, maintenant que la marque a perdu la jouissance des concessions réglementaires.

Ce sera aussi l'occasion de prendre la mesure des besoins réels des pilotes titulaires par rapport au nouveau format des week-ends mis en place cette année, puisque pour la première fois les Grands Prix donneront lieu à deux courses pour la catégorie reine : l'épreuve principale du dimanche, à la longueur inchangée, et une course sprint moitié moins longue le samedi après-midi.

Sur les trois wild-cards consenties à chaque constructeur, on sait d'ores et déjà que KTM inscrira Dani Pedrosa lors d'au moins un Grand Prix, celui d'Espagne qui se courra à Jerez au mois de mai. Ducati, KTM et Honda n'ont pas encore dévoilé leurs plans.