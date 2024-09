Aprilia pense avoir "trouvé quelque chose" pour progresser au freinage

Aprilia connaît des résultats en dents de scie cette saison et les dernières courses ont été particulièrement difficiles. Depuis la pause estivale, elle n'a jamais placé un pilote dans le top 5 en course et il n'y a qu'à Silverstone qu'elle a été la première poursuivante des intouchables Ducati. En Aragón et au GP de Saint-Marin, elle était encore plus distancée et le test organisé à Misano entre les deux week-ends de compétition sur ce circuit est arrivé à point nommé.

Les pilotes Aprilia se sont concentrés sur une faiblesse régulièrement pointée du doigt ces dernières semaines, un manque de constance dans les phases de freinage, et selon Paolo Bonora, de nouveaux réglages ont permis d'améliorer la situation. La piste humide n'a pas permis de valider ces changements vendredi matin au GP d'Émilie-Romagne, mais les pilotes devraient se pencher sur la question dans la séance de l'après-midi.

"C'est un moment très particulier de la saison", a déclaré le directeur de l'équipe Aprilia au site officiel du MotoGP. "Nous avons plus de difficultés qu'attendu, c'est certain. Pour être totalement honnêtes, actuellement nous nous concentrons sur le principal problème de notre moto par rapport à nos rivaux, à savoir la phase freinage-turning. Nous n'atteignons pas les objectifs pour freiner et tourner actuellement."

"Pour être clair, nous avons trouvé quelque chose dans l'électronique et l'embrayage, pour la phase de frein moteur, afin d'améliorer ce comportement. Nous avons trouvé quelque chose sur nos quatre motos donc nos quatre pilotes ont fait des commentaires assez similaires. Ils aiment les progrès sur le frein moteur et les réglages de l'embrayage."

"Nous avons également confirmé ça lors du dernier test de [Lorenzo] Savadori [le pilote d'essais] que nous avons effectué à Jerez il y a deux jours, donc nous sommes assez confiants pour que lors de la prochaine séance, nous puissions tester cette amélioration et voir des progrès. [Pendant la première séance], nous n'essayons pas la nouvelle solution parce que les conditions de piste ne sont pas adaptées à ça."

Maverick Viñales Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Lors du test de la semaine dernière, Maverick Viñales a plusieurs fois cherché à retarder ses freinages de quelques mètres. "Quand j'exagère, j'ai l'impression que c'est la façon dont les autres freinent", a expliqué le vainqueur du GP des Amériques en début de saison, tout en reconnaissant un certain échec dans ses tentatives : "Je n'en ai réussi qu'un sur 15 !"

"C'est très facile à expliquer", a détaillé Viñales. "Si j'essaie de freiner un mètre plus loin, je ne prends pas le virage. Si je freine deux mètres plus tôt, j'ai l'impression que j'aurais pu freiner 20 mètres plus tard. La façon de freiner influence beaucoup le frein moteur. Cela ne devrait pas être comme ça parce qu'en course, je ne peux pas toujours freiner au même endroit, et le comportement de la moto devrait être le même."

"Le plus important est que la moto soit prévisible et actuellement, c'est imprévisible, ça fait une chose à un tour, une totalement différente au tour suivant... Nous cherchons cette constance qui nous replacera devant. Ici, il y a trois endroits où nous perdons vraiment tout le temps nous devons progresser dans ce domaine."

Malgré des conditions bien plus fraiches qu'il y a deux semaines, Viñales pense que les enseignements du test pourront être mis en œuvre à Misano : "Les choses sur lesquelles on a travaillé fonctionneront aussi même si les conditions changent parce que ce n'était pas lié aux conditions, c'était lié à l'électronique, surtout au comportement de l'électronique. Nous espérons que cela va fonctionner et que nous ferons un pas en avant."

Maverick Viñales Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je me sentais un peu mieux à la fin du test, avec un peu plus de constance dans les tours, et je pense que ce week-end, il sera important d'au moins retrouver la constance, que la moto fasse les mêmes choses au freinage, pour que l'on puisse vraiment progresser."

Cet optimisme ne semble pas véritablement partagé par Aleix Espargaró, qui s'attend à ce que son Aprilia reste nettement dominée par la Ducati ce week-end. "Je ne serai pas comme la plupart des pilotes après le test : ma journée n'a pas été fantastique", a confié le vétéran du plateau. "C'était un test normal, nous avons testé des choses, des choses ont fonctionné, d'autres non, mais je ne pense pas que nous avons réduit l'écart face aux Ducati comme on l'attendait."

"Je pense que ça n'a été le cas pour personne, quoi qu'ils aient dit, parce que le rythme de Pecco [Bagnaia] était étonnant lors du test. Ce sera évidemment un week-end difficile mais j'espère que nous pourrons progresser un peu. Mon objectif est de me battre pour les points dans les deux courses."

Fernández n'utilise plus le carénage 2024

Aprilia ne se concentre pas que sur les réglages du frein moteur. Dans l'équipe Trackhouse, Raúl Fernández a une moto légèrement différente ce week-end, puisqu'il est repassé sur la version du carénage qu'il avait dans la première moitié de la saison, quand il disposait de la version 2023 de la moto.

Raúl Fernández Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

L'Espagnol a reconnu qu'il vivait des courses "assez compliquées" depuis son passage à la moto 2024, et ses sensations sont meilleures sensations avec l'ancienne configuration aérodynamique. "Le test était une très bonne opportunité avec lui parce qu'il a utilisé la moto 2023 jusqu'à la course du Sachsenring", a rappelé Bonora. "Nous avons apporté la nouvelle à celle de Silverstone. Dans son esprit, les commentaires étaient très clairs entre une moto et l'autre."

"Actuellement, Fernández utilise la moto 2024 avec le carénage 2023", a-t-il ajouté. "Pendant le test de Misano, il a trouvé qu'il était plus facile pour lui de faire les changements de direction et il était meilleur dans la phase d'entrée, au freinage."

Ce retour en arrière ne concerne que Raúl Fernández : "Nous n'avons jamais réutilisé le carénage 2023 avec les pilotes d'usine."