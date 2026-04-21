Aprilia et Yamaha auront une wild-card à Jerez

Pour le premier Grand Prix européen de la saison, deux constructeurs ont décidé de mobiliser un pilote supplémentaire. C'est la première fois cette année que des wild-cards s'ajoutent à la liste des engagés, un choix stratégique pour les marques concernées puisque le week-end de course sera immédiatement suivi d'une importante journée de test.

Sur une piste de Jerez que tous les constructeurs connaissent à la perfection, c'est du côté d'Aprilia et de Yamaha que l'on verra les effectifs grossir.

Noale a ainsi dépêché son pilote essayeur Lorenzo Savadori, qui a récemment roulé sur le circuit andalou lors de tests privés. Il sera chargé d'aider Aprilia à compenser un relatif déficit de performance sur cette piste et de préparer le test de lundi, où Marco Bezzecchi et Jorge Martín recevront des nouveautés à évaluer.

"C'est bien de revenir faire un week-end de course", se félicite Savadori, souvent sollicité l'an dernier pour remplacer Martín. "On aura quelques nouvelles solutions à essayer pendant le week-end, avec l'objectif de faire progresser la RS-GP26. Il sera important de recueillir un maximum d'informations possible, parce que les mises à jour seront ensuite appliquées aux motos des deux pilotes officiels lors du test de lundi."

Augusto Fernández pilotera la cinquième Yamaha à Jerez. Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images

Chez Yamaha, c'est Augusto Fernández qui est appelé en renfort. Le pilote essayeur de la marque possède lui aussi une solide expérience récente en course, ayant remplacé Miguel Oliveira l'an dernier chez Pramac avant de réaliser plusieurs apparitions en tant que wild-card pour préparer le passage au moteur V4.

Son aide doit servir à accélérer les progrès de la nouvelle moto introduite par Iwata cette saison et dont les débuts, comme on pouvait s'y attendre, se sont révélés compliqués. Yamaha occupe à ce stade les dernières places du championnat, à la fois en tant que constructeur et parmi les équipes.

Ces deux inscriptions permettront de compenser l'absence de Maverick Viñales, dont le forfait a été officialisé lundi. Pol Espargaró s'étant lui-même blessé récemment, KTM et Tech3 n'ont pas réussi à trouver de remplaçant au pilote espagnol et sa partie du stand restera donc exceptionnellement inoccupée.