Aragón dans le panthéon personnel de Marc Márquez

Tout au long de sa carrière, Marc Márquez s'est constitué un ensemble de pistes fétiches, celles sur lesquelles il a longtemps été bien plus que compétitif, tout bonnement imbattable. De 2013 à 2019, jusqu'à la blessure qui l'a mis sur la touche et affaibli, le constat était clair : sept victoires MotoGP au Sachsenring, six à Austin, cinq en Aragón, et ce sans même compter les succès acquis dans les autres catégories.

Bien sûr, il a aussi gagné ailleurs, mais les circuits tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ont toujours permis au champion espagnol de montrer quelque chose de plus, laissant souvent ses adversaires décontenancés. Même en 2021, alors qu'il n'avait pas encore retrouvé sa meilleure condition physique, il s'était imposé en Allemagne et au Texas.

Alors, cette année, désormais en pleine forme et passé d'une Honda moribonde à la Ducati reine du plateau, on a tout de suite imaginé que Márquez allait facilement reprendre sa domination sur ses pistes favorites. Sauf que ça n'est pas si simple. À Austin, un problème de frein a entraîné sa chute alors qu'il se battait pour la victoire, puis au Sachsenring c'est une accumulation de soucis qui l'a poussé à se contenter de la deuxième place.

Les retrouvailles avec Aragón ont toutefois permis de franchir ce dernier pas qu'il attendait tant. Il n'a pas seulement gagné, il a écrasé la concurrence du début à la fin du week-end. D'abord en décrochant une nouvelle pole position après celle de Jerez : c'est la huitième pour lui sur le circuit d'Aragón toutes catégories confondues, la sixième en MotoGP. Cette 94e pole en carrière, il l'a obtenue avec une facilité déconcertante, affichant plus de huit dixièmes d'avance sur le second classé, soit le plus gros écart observé lors de qualifications sur le sec depuis 2011.

Puis il a connu le succès en gagnant la course sprint, une première pour lui depuis la création de cet exercice et une première épreuve remportée depuis qu'il pilote la Ducati. Les statistiques ne retenant toutefois que les courses longues, il a véritablement mis fin à une disette de près de trois ans en s'imposant dimanche lors du Grand Prix, 1043 jours après sa victoire au GP d'Émilie-Romagne 2021, et ce toujours aussi largement.

Quand on a beaucoup de blessures, qu'on connaît des moments très difficiles, la victoire a une valeur différente.

Cette sixième victoire MotoGP qu'il décroche à Alcañiz est la 60e de sa carrière MotoGP, la 86e toutes catégories confondues. Très vite questionné sur la place qu'elle prend dans sa riche carrière, l'Espagnol n'a pas hésité à la classer parmi ses plus grands moments.

"Il y a beaucoup de choix, mais pour moi, Austin 2013, l'Allemagne 2021 et celle-ci en Aragón sont au-dessus de toutes les autres, compte tenu de leur importance et de leur valeur. Et surtout pour la sensation que cela laisse dans mon corps", a-t-il décrit, lui qui a expliqué s'être senti délesté d'un poids en passant l'arrivée.

"Je la mets au même niveau que celle de l'Allemagne en 2021. Quand on a beaucoup de blessures, qu'on connaît des moments très difficiles, la victoire a une valeur différente. C'est vrai que j'ai gagné 60 fois, mais ces deux victoires, avec également ma première en MotoGP, sont les plus importantes parce que ça arrive différemment et que ça apporte une confiance supplémentaire."

VIDÉO - Le résumé du GP d'Aragón MotoGP

Se sachant favori, Márquez avait rappelé en arrivant sur le MotorLand qu'il serait essentiel pour lui de connaître un week-end sans accrocs pour espérer gagner. Cela a bel et bien été le cas, les conditions parfois précaires offertes par un nouvel asphalte à l'adhérence changeante d'un jour à l'autre lui ayant même profité là où certains de ses adversaires tâtonnaient, mais ce retour au sommet avait en réalité commencé à se dessiner un peu plus tôt.

"Au Red Bull Ring, j'avais déjà dit que mes sensations étaient super bonnes, et on est arrivés sur un circuit où j'ai eu ce petit truc en plus alors j'ai pu bien piloter", a-t-il expliqué. "Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti [aussi] bien. Ce week-end, les tours m'ont semblé courts, je me contentais de piloter, c'était facile, fluide, mais j'ai été encore plus concentré pour ne pas commettre d'erreurs."

Márquez avait déjà renoué avec la victoire après sa blessure de 2020, en l'occurrence trois fois dans la saison 2021, mais jamais encore en étant revenu à sa meilleure condition physique ni avec une moto dont il sait qu'elle lui promet de disposer des meilleures conditions pour grimper encore plus haut et se battre pour le titre très prochainement.

"Quand on a la vitesse, on donne l'impression de pouvoir gérer la situation, d'être régulier, d'être intelligent, d'être une personne différente… Mais, en réalité, on est toujours le même. C'est juste que quand on n'a pas la vitesse, la situation est très difficile à gérer", a-t-il fait encore remarquer, curieux maintenant de savoir si les autres pistes lui souriront autant. "On va voir si on arrive à avoir une meilleure vitesse sur les prochaines courses et on essaiera alors d'être proches des premiers."

Avec Germán Garcia Casanova