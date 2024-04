L'arrivée de Liberty ne changera pas la place du Moto2 et du Moto3

L'annonce, en début de semaine dernière, de l'acquisition de 84% du capital du MotoGP par le géant américain Liberty Media a suscité un grand nombre de réactions, parfois inquiètes, et de spéculations. Certains fans craignent en effet que sous l'égide du nouveau propriétaire, le championnat phare de la moto ne subisse des changements qui lui seraient préjudiciables ou qu'il perde son identité, préoccupés par ce qu'ils ont vu se jouer en Formule 1, où l'entreprise a fait son entrée en 2017 pour opérer un tournant vers plus de modernité et de spectacle.

Certains se préoccupent notamment de l'avenir des catégories Moto2 et Moto3, qui font aujourd'hui partie intégrante des Grands Prix moto. La gestion de ces séries dites formules de promotion diffère de façon notable entre Formule 1 et MotoGP, puisque Moto2 et Moto3 sont considérés comme des Championnats du monde à part entière, présents au programme de chaque Grand Prix, là où Formule 2 et Formule 3 ont un calendrier spécifique, avec un paddock indépendant et sans bénéficier du statut de Championnat du monde auprès de la Fédération internationale de l'automobile.

Carlos Ezpeleta, directeur sportif de la Dorna, l'affirme cependant : ces championnats continueront à figurer sur la liste des Grands Prix avec le nouveau propriétaire. Leur place ne changera pas dans les années à venir, garantie par le "rôle important" joué par les jeunes pilotes dans l'ensemble du week-end.

"Ça n'est pas quelque chose que nous envisageons", a déclaré Carlos Ezpeleta, interrogé lors du podcast Por Orejas de Motorsport.com sur le risque que Moto2 et Moto3 puissent disparaître du programme de certains Grands Prix, comme c'est le cas de la F2 et de la F3.

Moto2 et Moto3 resteront au programme de tous les Grands Prix. Photo : Gold and Goose / Motorsport Images

"La réalité, c'est qu'en dépit de beaucoup de rumeurs, dont je ne connais pas vraiment l'origine, les équipes Moto2 et Moto3 sont actuellement heureuses de faire partie de toutes les épreuves du Championnat du monde. C'est quelque chose qui, pour nous, est très important, et ce pour toutes les parties."

"Concevoir une épreuve qui, le dimanche, a tellement de courses d'un si bon niveau… Ce que l'on voit véritablement avec le Moto2 et le Moto3, c'est que les pilotes ont un rôle important dans ce qu'est le week-end. Les fans les connaissent et je pense qu'il n'y a pas d'autres courses ou championnats annexes en sports mécaniques où cela existe vraiment, où Pedro Acosta est un phénomène en Moto3 puis en Moto2, avec des gens qui lui demandent des autographes. Ils font partie intégrante du championnat."

Rappelons que la Dorna gère également le WorldSBK (ainsi que ses championnat annexes WorldSSP et WorldSSP300), le MotoE et le nouveau Championnat du monde féminin, avec dans les trois cas des Champions du monde reconnus par la Fédération internationale de motocyclisme. S'y ajoutent les compétitions de détection de jeunes talents, comme la Red Bull Rookies Cup et le Championnat du monde Junior.

La FIM a apporté son soutien public à l'arrivée de Liberty Media, assurant être "convaincue que ces Championnats du monde bénéficieront de la force et de la qualité de diffusion" offertes par le géant américain. La transaction, d'une valeur de 4,2 milliards d'euros, devrait être achevée d'ici à la fin de l'année, toutefois sujette à l'approbation des autorités de la concurrence.

Marc Márquez, 31 ans, a un statut de star dont ne bénéficient pas les autres pilotes MotoGP. Photo : Gold and Goose / Motorsport Images

Le PDG de Liberty Media a par ailleurs insisté sur le fait qu'il n'a "pas l'intention" de modifier quoi que ce soit au niveau sportif en rejoignant le MotoGP, bien que la société, spécialiste des médias et du divertissement, ait imposé sa patte à la F1. Cela s'est parfois fait contre la volonté d'une partie des puristes, mais force est de constater aujourd'hui que le succès est au rendez-vous, avec un rachat qui a eu pour effet de grandement élargir le public des Grands Prix et d'augmenter les bénéfices.

À l'heure où le MotoGP cherche à faire émerger de nouvelles stars parmi ses pilotes pour combler le départ de Valentino Rossi et prévenir la fin de carrière d'un Marc Márquez trentenaire, tout en cherchant à remodeler à la fois son calendrier et le format de ses week-ends, la vision de Liberty Media est très attendue.

"C'est un produit incroyable, nous n'avons pas l'intention de changer ce championnat", a promis son PDG Greg Maffei, lors d'une conférence de presse donnée après l'annonce de la semaine dernière. "C'est un championnat superbe, avec des supporters fantastiques, qui produit une compétition incroyable et un engouement incroyable. Notre but est de l'ouvrir à un public plus large et à un panel plus large de partenaires commerciaux de toutes sortes. Je pense que tout cela va ensemble."

Parmi les autres sujets sur lesquels les responsables ont tenu à rassurer les fans au cours des derniers jours figure le fait que le MotoGP ne pouvait pas organiser ses Grands Prix sur des circuits urbains, jugés inadaptés. Par ailleurs, le championnat va rester géré de manière indépendante par la Dorna, ce que les responsables de la société espagnole se sont également empressés de souligner sitôt l'annonce faite, souhaitant montrer que l'identité propre du championnat ne changerait pas.

Avec Oriol Puigdemont et Germán Garcia Casanova