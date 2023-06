Assen 2013, cette folie que Jorge Lorenzo referait aujourd'hui

Ça fait partie de ces moments un peu dingues que le sport peut offrir. De ces moments, aussi, qui appartiennent au passé et dont on ne sait pas tellement s'il faut en retenir la prouesse physique et mentale qu'a été la démarche ou son aspect totalement irrationnel.

Toujours est-il que le Grand Prix des Pays-Bas 2013 gardera pour toujours une place à part dans la carrière de Jorge Lorenzo. Il y a dix ans jour pour jour, le champion espagnol décrochait en effet une cinquième place qui valait, dirait-il, bien plus que la plupart de ses victoires.

Le week-end d'Assen avait débuté sous la pluie et, lors de la deuxième séance, disputée à l'époque le jeudi, il avait été brutalement catapulté dans les airs par sa Yamaha. Un highside violent, à grande vitesse, dans lequel il avait tout de suite compris s'être cassé la clavicule gauche.

"Bonne nouvelle", la fracture était nette. Et voilà donc que le pilote s'envolait pour Barcelone où une salle d'opération l'attendait. À 2h du matin, la fracture était fixée à l'aide de huit vis et Lorenzo allait bientôt se réveiller plus combattif que jamais. Le sachant dur au mal, tout le monde l'attendait en piste dès la manche suivante, en Allemagne, deux semaines plus tard... Eh bien, non, dès le vendredi il annonçait reprendre un vol pour Assen avec l'intention de disputer la course.

Jorge Lorenzo pendant la course d'Assen en 2013

Le samedi matin, il était en piste pour le warm-up, faisait onze tours histoire d'évaluer sa capacité à dompter sa M1, et les médecins le déclaraient apte à prendre le départ à 15h. Sous le soleil revenu au-dessus d'Assen, Lorenzo prenait donc place sur la grille à peine 36 heures après son opération. Il pouvait profiter d'une 12e place plus qu'honorable compte tenu des circonstances, grâce au fait que son meilleur chrono des essais libres lui avait permis l'accès à la Q2, qu'il n'avait cependant pas disputée.

Une fois la course lancée, le stand Yamaha a eu bien du mal à croire à ce qui s'est joué dans la Cathédrale, la moto #99 avalant ses rivales une à une jusqu'à un temps figurer à la quatrième place. Finalement cinquième, c'est un Jorge Lorenzo en larmes mais fier de lui qui a garé sa machine devant son box, avec le sentiment du devoir accompli. En lutte pour le titre, il venait de sauver de gros points de façon inespérée.

"La possibilité que je sois opéré le jour-même de ma chute, ma forte mentalité, mon ambition de courir ici pour ne pas perdre trop de points, tout cela a rendu ceci possible", déclarait-il sur le moment. "Je suis très fier de moi et de mon équipe. Merci aux personnes qui m'ont permis de remonter sur la moto. C'est beaucoup mieux que la plupart des victoires que j'ai obtenues dans ma carrière."

Aujourd'hui, avec le recul, Jorge Lorenzo ne regrette rien. "Si j'avais à nouveau 25 ans et que j'étais à Assen ce jour-là, je referais la même chose. Je me sens fier. C'était un peu fou, mais si j'étais à nouveau à Assen en 2013, sur cette grille, je le referais", assure-t-il auprès du site officiel du MotoGP.

"Je pense que tout a changé aujourd'hui", ajoute-t-il cependant. "Le MotoGP est devenu beaucoup plus compétitif. Entre la cinquième et la dernière place, toutes les motos ont le potentiel pour gagner, alors finir cinquième, comme je l'ai fait à Assen, serait aujourd'hui impossible."

On s'en souvient moins, mais une nouvelle chute au GP d'Allemagne, deux semaines plus tard, a cette fois convaincu Lorenzo de ne pas disputer la course, ayant repris un coup à l'épaule. Quant à la volonté de retour express des pilotes, il allait falloir sept ans de plus, et la blessure désastreuse de Marc Márquez, initialement autorisé à reprendre la piste cinq jours après sa fracture à Jerez, en 2020, pour qu'elle soit tempérée par des médecins un peu plus prudents.

Le Code médical assure quant à lui un minimum de protection, puisqu'il dispose désormais qu'un pilote ne pourra reprendre la piste dans les 48 heures suivant une anesthésie, ce qui reporte nécessairement le retour le plus précoce au Grand Prix suivant, où un contrôle doit obligatoirement être réalisé à la veille des premiers essais.