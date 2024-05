Assen garantit sa place au calendrier MotoGP jusqu'en 2031

À l'heure où le MotoGP travaille à son expansion sur de nouveaux territoires, au risque de mettre en péril la place de certains Grands Prix européens, le circuit d'Assen a assuré sa place au calendrier sur le long terme. Déjà sous contrat jusqu'en 2026, Assen a signé un nouvel accord avec le championnat pour continuer à accueillir le GP des Pays-Bas jusqu'en 2031 inclus. Le WorldSBK se rendra aussi sur le circuti jusqu'à cette échéance.

Le TT d'Assen est l'une des épreuves les plus emblématiques du Championnat du monde. Un tracé à l'ancienne, coincé entre des tribunes qui donnent au lieu des allures de chaudron, et des origines remontant à la création des Grands Prix mondiaux, en 1949, en font un rendez-vous à part, souvent prisé par les fans et théâtre de courses mémorables. Le GP des Pays-Bas est à ce jour le plus historique de tous, le seul à être rescapé du tout premier calendrier, seulement absent en 2020 pour cause de Covid.

"Nous sommes très heureux d'annoncer l'avenir à long terme d'Assen au calendrier", souligne Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, détenteur des droits du MotoGP. "Il faisait partie de la toute première saison des Grands Prix, en 1949, et il a été avec nous pendant ces 75 ans de courses que nous fêtons en 2024."

"C'est unique, mais nous n'y retournons pas uniquement pour l'histoire ou les statistiques. Courir à Assen, même 100 ans après les premières épreuves qui se sont tenues sur place, c'est toujours quelque chose de spécial et ça ne fait que s'améliorer. C'est un lieu fantastique et moderne, qui continue à nous offrir des courses incroyables et des moments légendaires, et il n'y a pas de meilleure alliance que les courses les plus excitantes au monde et l'un des plus beaux circuits."

"Nous sommes incroyablement heureux de cette prolongation de contrat, surtout maintenant que le MotoGP se développe fortement", commente Arjan Bos, président du TT Assen, qui fêtera son centenaire l'an prochain. "Cela réaffirme le statut du TT Assen en tant que moment fort du calendrier MotoGP. Nous sommes fiers de continuer à construire ensemble l'avenir des sports mécaniques."

Neuvième étape de la saison, le GP des Pays-Bas 2024 se tiendra du 28 au 30 juin.