Assen, un Grand Prix "plutôt anonyme" pour Ducati

Le dernier round en date dans le duel opposant Aprilia et Ducati a largement tourné en faveur de Noale. L'équipe d'usine de Borgo Panigale a réalisé lors du GP des Pays-Bas l'une de ses plus faibles moissons de points de la saison, et l'abandon pour problème technique de Pecco Bagnaia n'en est qu'une des explications.

C'est surtout du côté des performances que la différence s'est faite. Car ce sont les RS-GP qui ont dominé l'intégralité du week-end passé à Assen, des essais libres aux qualifications et jusqu'à chacune des deux courses.

Elles l'ont fait de manière collective, d'abord en verrouillant les quatre premières places sur la grille, devant trois Ducati. Puis les Aprilia ont signé un doublé dans le sprint, seul Fabio Di Giannantonio parvenant à empêcher un nouveau quadruplé en s'intercalant dans ce petit groupe. Enfin, dans la course longue, les Ducati ont dû se contenter du top 5 derrière un podium intégralement trusté par Aprilia.

Au championnat des pilotes, Ai Ogura et Raúl Fernández dépassent chacun un des pilotes d'usine Ducati, ce qui contribue à resserrer le haut du panier : les huit premiers se tiennent désormais en 63 points. Chez les constructeurs, Aprilia reprend de l'air et porte son avance sur Ducati à 22 points. Enfin, chez les équipes, les deux formations de la marque de Noale sont à nouveau en tête, Ducati reculant au troisième rang.

À l'heure de dresser le bilan de ce dixième Grand Prix de la saison, Gigi Dall'Igna ne s'en cache pas : ses troupes ont été dominées. Pour autant, le directeur général de Ducati Corse refuse de tomber dans l'excès et n'accorde qu'une portée limitée à ce week-end manqué.

"Pour l'équipe d'usine, ce Grand Prix s'est avéré plutôt anonyme, mais néanmoins disputé avec détermination, même en dehors du podium", retient tout d'abord Dall'Igna. "Nous n'avons jamais vraiment réussi à nous imposer comme des protagonistes, comme notre rôle nous y a habitués et comme on l'attend de nous."

"Mais notre sport offre suffisamment de place pour tout le monde, et après Assen, le classement général reste largement ouvert, avec également de nouveaux prétendants. Une course animée qui a donné lieu à des résultats extraordinaires, rééditant ceux de la course sprint : mes sincères félicitations à l'équipe de Davide Brivio."

Fabio Di Giannantonio a été le meilleur performeur de Ducati aux Pays-Bas. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Gigi Dall'Igna tient également à mentionner les efforts louables de ses pilotes dans ces circonstances. "Ducati est bien représentée par un Di Giannantonio impressionnant et un Álex Márquez incroyable, non seulement en raison de leurs places à l'arrivée, mais aussi pour le cœur et le caractère qu'ils ont mis dans leurs performances", salue-t-il notamment.

"Il en va de même pour Marc [Márquez] : il n'a terminé que septième dans une course disputée avec fierté, au cours de laquelle il a, à un moment donné, occupé la troisième place. Mais c'est cela qui fait les champions : ce sont des hommes qui se battent pour chaque place, envers et contre tout, et qui font toujours le show. Tout s'est bien terminé, pour ainsi dire, car au final, son retard au classement reste inchangé, et à juste titre, j'ose le dire, compte tenu de sa générosité sportive."

Gigi Dall'Igna souligne encore que la vitesse de Fabio Di Giannantonio est "une évidence" et qu'Álex Márquez est "un véritable guerrier" au vu de la résistance qui a été la sienne malgré ses difficultés physiques. Le responsable juge aussi que Pecco Bagnaia s'est "brillamment battu aussi longtemps qu'il l'a pu", avant d'être arrêté par la mécanique alors qu'il était quatrième.

"Voilà donc un week-end quelconque qui s'achève pour nous", conclut Gigi Dall'Igna, "ce à quoi nous ne sommes pas tout à fait habitués et qui ne devrait pas laisser de traces, ou du moins pas plus que nécessaire. En effet, il faut prendre ces journées avec le recul nécessaire, sans jamais baisser les bras, en tirant les bonnes conclusions et en se tournant simplement vers l'avenir avec une attitude positive pour relever le prochain défi."

L'avenir s'écrira au Sachsenring dès la semaine prochaine, après quoi il sera temps de faire les comptes dans un championnat qui arrivera à mi-parcours.