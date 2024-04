Qu'attendre côté US avec l'arrivée de Liberty en MotoGP ?

Le paddock MotoGP retrouve cette semaine le territoire américain pour son unique Grand Prix de l'année aux États-Unis − et même sur le continent tout entier, compte tenu de l'annulation de l'épreuve argentine. Jusqu'ici Grand Prix quelque peu isolé dans un championnat enraciné en Europe et de plus en plus tourné vers l'Asie, ce rendez-vous américain a regagné une plus grande légitimité au gré de plusieurs changements ces derniers mois.

Il y a d'abord eu la nomination de Dan Rossomondo au poste de directeur commercial de Dorna Sports, promoteur du championnat. Venu tout droit des US, il a apporté avec lui la culture de la NBA. Puis, quelques mois après son arrivée, c'est une équipe américaine qui rejoignait la grille, Trackhouse Racing ayant été choisi pour prendre la place du team RNF, exclu par la Dorna dès la conclusion de la saison dernière.

Enfin, ces derniers jours, une autre étape, majeure celle-ci, a été franchie avec l'annonce de l'arrivée de Liberty Media en tant qu'actionnaire majoritaire de la société espagnole. Si les dirigeants de celle-ci restent aux manettes, le géant américain des médias réalise bel et bien une opération de taille en ajoutant le MotoGP à la Formule 1 dans son portefeuille sportif.

Logiquement, à l'heure où s'opère ce changement, chacun regarde du côté de la F1 pour tenter de saisir quelle évolution pourrait connaître le MotoGP sous l'égide de Liberty. La progression du championnat phare du sport auto sur le marché américain a certainement été l'apport le plus retentissant du groupe depuis son arrivée en 2016. Les Grands Prix moto pourraient-ils suivre la même voie ?

Le succès de la F1 en Amérique, plus l'exception que la règle

C'est indéniablement un marché clé pour le MotoGP, qui s'y rend cette semaine pour son Grand Prix annuel au Texas. Carlos Ezpeleta, directeur sportif de Dorna, est convaincu que son championnat pourrait devenir "une référence" aux États-Unis. Il estime cependant que le succès exponentiel connu par la F1 en Amérique sous la gestion de Liberty Media est "plus l'exception que la règle".

"La première chose est que l'intérêt pour les États-Unis est commun à tout le monde, à tous les sports, quelle que soit l'origine de leurs investisseurs. Se développer aux États-Unis, c'est quelque chose que tous les sports veulent faire", a déclaré Carlos Ezpeleta dans le podcast Por Orejas de l'édition espagnole de Motorsport.com.

"Il est clair que le fait d'avoir Liberty comme partenaire facilitera certainement cette croissance. Nous venons d'un passé important aux États-Unis. Il est surprenant pour beaucoup de personnes, même pour ceux d'entre nous qui sont dans le championnat, de constater que les États-Unis ont eu plus de champions dans la catégorie reine que l'Espagne, par exemple. Près du double, en fait. Il y a donc un passé important lié à ce marché qui est clairement intéressant parce que c'est un leader mondial sur le plan culturel, social, économique et aussi en raison de son impact économique sur les affaires."

"C'est aussi un marché dont une grande partie est située dans un fuseau horaire positif pour l'Europe, c'est très bon pour l'Europe", poursuit Carlos Ezpeleta. "C'est aussi très intéressant pour les États-Unis d'avoir des courses qui, en Europe, se déroulent l'après-midi. C'est aussi un aspect intéressant."

"Et puis toutes les entreprises que l'on a vues sont venues investir dans le sport [la F1], dans les équipes, dans les pilotes, etc. C'est très intéressant, il est clair que Liberty peut nous aider plus que d'autres."

La Formule 1 a étendu sa présence aux États-Unis à trois Grands Prix, ceux de Miami et de Las Vegas s'étant ajoutés à l'épreuve d'Austin. D'autres courses de son calendrier sont également organisées sur le continent américain, au Mexique et au Canada, tandis que le MotoGP ne peut, habituellement, compter que sur l'Argentine en Amérique du Sud.

"Nous avons eu cette fixation depuis un certain temps. C'est un marché très compliqué pour tous les sports. Ce qu'a fait la Formule 1 est plus l'exception que la règle", estime Carlos Ezpeleta. "Il y a de nombreux sports qui ont essayé de se développer aux États-Unis et c'est très compliqué. Il faut également tenir compte du fait que sur les 21 courses que nous organisons cette année, 20 se déroulent avec un programme très compliqué pour eux. Alors, c'est difficile de semer là-bas. Et puis, ils le voient comme un sport complètement différent de ce à quoi ils sont [habitués]."

"Cela dit, je pense que nous avons des qualités très importantes et très positives pour les États-Unis. Premièrement, il n'y a pas de comparaison avec, disons, des championnats forts contre lesquels se battre au niveau national, comme cela aurait pu être le cas pour la Formule 1 avec la NASCAR ou l'IndyCar. Nous n'avons pas cela, n'est-ce pas ? C'est clairement la référence mondiale des deux roues. Nous manquons seulement de visibilité aux États-Unis."

"Ensuite, nous avons un produit très facile à comprendre, très simple. Nous avons un produit de 22 ou 25 minutes le samedi et de 45 minutes le dimanche, ce qui est très positif pour le jeune public et encore plus pour le public américain. Nous pensons donc que tout cela, associé aux valeurs du sport, peut faire de nous une référence sur ce marché."

