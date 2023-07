Augusto Fernández veut convaincre face au "danger" Pedro Acosta

Tout porte à croire qu'Augusto Fernández perdra sa place en fin de saison. Arrivé en MotoGP cette année auréolé de son titre en Moto2, l'Espagnol devra probablement céder son guidon à Pedro Acosta, qui lutte actuellement pour le titre dans la catégorie intermédiaire. L'accord liant Acosta à KTM prévoit une promotion en MotoGP la saison prochaine et si elle ne respecte pas ses engagements, la marque autrichienne prendra le risque de voir son grand espoir filer chez la concurrence.

Brad Binder et Jack Miller sont sous contrat avec l'équipe officielle pour la saison 2024, tout comme Pol Espargaró chez Tech3. La possibilité de voir des KTM supplémentaires sur la grille, par le biais d'une nouvelle équipe satellite, a été écartée par la Dorna, ce qui fait de la place de Fernández la seule qu'Acosta peut briguer dans le contexte actuel.

"C'est sûr qu'il y a un danger", a reconnu le pilote Tech3 sur le site officiel du championnat, affichant néanmoins sa volonté de conserver son guidon : "Je ne peux pas gérer ce que fait Pedro. Il est bon et il mérite une place en MotoGP, je dois le dire. Il gagne des courses et il se bat pour le titre en Moto2 donc il mérite d'être en MotoGP l'an prochain... mais moi aussi."

"J'ai ressenti cette pression du contrat tous les ans donc je me concentre sur moi", a-t-il précisé. "Je suis performant avec cette pression. Ce n'est pas que je l'apprécie, parce que je préfèrerais avoir un contrat signé."

Malgré l'absence de véritable plan B, Fernández assure qu'il ne se laisse pas déconcentrer par les rumeurs autour de son avenir : "Pour moi, rien n'a changé en termes de performances ou ce genre de choses. Je ne me concentre pas que sur le contrat, je me concentre pour progresser chaque week-end, essayer d'être sur le podium et après on verra. J'essaie juste d'être devant en MotoGP, c'est mon principal objectif."

"Je crois vraiment en moi et que mon travail en MotoGP sera suffisant pour rester", a-t-il insisté. "Je ne suis pas là pour être en MotoGP, je suis vraiment concentré pour gagner des courses et un titre aussi en MotoGP."

Augusto Fernández

Pour convaincre KTM, Fernández peut s'appuyer sur des résultats encourageants depuis ses débuts. Il a terminé toutes les courses du dimanche dans les points, dont une belle quatrième place au Grand Prix de France, et veut confirmer dans la deuxième partie de saison : "Avant tout, on doit confirmer notre place dans le top 10 et en Q2. Je dirais que mon objectif est d'être ici une année de plus. S'ils me donnent la chance, mon objectif est de gagner des courses et des titres. J'espère vraiment rester avec eux."

Une première saison sans véritable comparaison

Les performances d'Augusto Fernández sont d'autant plus honorables que le contexte n'a pas été simple pour lui. Unique rookie engagé cette saison, le Champion en titre du Moto2 doit en plus découvrir le championnat sans point de comparaison direct en raison de la blessure de Pol Espargaró, au premier jour du GP du Portugal, qui l'a contraint à manquer toutes les courses au programme pour le moment.

"Toute la pré-saison, je me suis comparé à Pol", a rappelé Fernández. "Dès que je suis monté sur la moto, les premières données que j'ai regardées étaient celles de Pol, même pas les miennes. C'était plus difficile sans lui."

Jonas Folger, qui assure l'intérim sur la moto d Espargaró, a lui-même peu de références sur la KTM et Fernández se penche donc sur les données en provenance de l'équipe officielle... qui sont pourtant difficiles à interpréter tant les différences sont notables dans leur façon de piloter la moto.

"Je suis vraiment concentré sur les autres pilotes KTM, comme Jack et Brad. J'essaie de les copier dans tous les domaines possibles. Ils sont assez différents, entre eux et aussi avec moi. Mon style de pilotage est incomparable à ceux de Jack et Brad donc c'est dur de tout analyser, parce que je suis grand, j'avais du mal avec mon poids en Moto2 l'an prochain. Je suis plus à l'aise sur la MotoGP, beaucoup plus qu'en Moto2."

"La première chose que j'ai remarquée que je devais améliorer était le freinage. En MotoGP, il faut vraiment faire confiance à ses freins et les utiliser pour gagner du temps. Ce n'était pas mon style en Moto2. Disons que cela reste ma faiblesse en MotoGP."