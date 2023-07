Les données qui prouvent qu'Augusto Fernández réussit ses débuts

Il est difficile d'évaluer les débuts d'Augusto Fernández, unique débutant engagé cette saison et donc confronté à aucun autre rookie. Le Champion en titre du Moto2 a en plus dû disputer la première partie de saison dans un contexte difficile. Son coéquipier Pol Espargaró s'est blessé dès la première journée d'essais au GP du Portugal et n'a disputé aucune course cette année, puis a été remplacé par Jonas Folger, qui avait peu de repères sur la KTM.

Ces dernières semaines, Fernández a en plus dû faire face à une certaine pression puisque Pedro Acosta devrait rejoindre le MotoGP sur une KTM l'an prochain et que l'actuel représentant de Tech3 est le seul des pilotes actuels de la marque à ne pas avoir de contrat pour la saison 2024, ce qui en fait le plus menacé.

Fernández a pourtant réalisé huit premiers Grands Prix remarquables qui lui permettent d'être 14e du championnat, avec 42 points. Son secret ? Le Majorquin a toujours vu l'arrivée le dimanche, dans les points à chaque fois, avec une belle quatrième place au GP de France. Un contraste avec ses performances du samedi puisqu'il n'a encore inscrit aucun point en course sprint.

Grand Prix Course sprint Course Portugal Abandon 13e (3 points) Argentine 16e 11e (5 points) Amériques 16e 10e (6 points) Espagne 17e 13e (3 points) France Abandon 4e (13 points) Italie 20e 15e (1 point) Allemagne 14e 11e (5 points) Pays-Bas 14e 10e (6 points)

S'il n'est pas possible de comparer Augusto Fernández à d'autres débutants cette année, on peut confronter ses résultats à ceux des rookies des saisons précédentes. Depuis la saison 2019, qui a marqué l'arrivée en MotoGP des trois derniers Champions de la catégorie, seuls Fabio Quartararo en 2019 et Brad Binder l'année suivante ont fait mieux au cours de leurs huit premières courses.

Fernández réalise ainsi de meilleurs débuts que Pecco Bagnaia et Joan Mir, tous deux Champions du monde, mais aussi qu'Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Jorge Martín et Miguel Oliveira, qui ont tous gagné des courses. L'arrivée des courses sprint cette année ne fausse pas les comparaisons puisque le pilote Tech3 n'a jamais inscrit de points dans cet exercice.