Augusto Fernández futur pilote essayeur Yamaha ?

La composition de la grille MotoGP 2025 avançant, il apparaît de plus en plus probable que ni Jack Miller, ni Augusto Fernández n'auront de places dans le championnat la saison prochaine. Si l'Australien semble en mesure de s'orienter vers le WorldSBK, les options sont maigres pour l'Espagnol, actuel pilote Tech3. Il pourrait donc devenir pilote essayeur pour Yamaha, avec en tête l'idée de redevenir titulaire par la suite.

D'après les informations de Motorsport.com, les discussions sont en cours entre Fernández et le constructeur japonais, lequel souhaite agrandir son équipe de test l'année prochaine. En pleine accélération de son développement, avec l'aide désormais de concessions très profitables, Yamaha n'a pas encore réussi à combler son retard, mais commence en revanche à se démarquer de Honda grâce à son approche et aux changements internes mis en place.

Parmi les différentes étapes identifiées comme essentielles au rebond de Yamaha, le recrutement d'ingénieurs européens venus d'autres marques a été réalisé avec succès. Puis est venue la prolongation de Fabio Quartararo afin de travailler sur le moyen à long terme, avant qu'Álex Rins ne soit lui aussi confirmé à son poste. Une équipe satellite va par ailleurs réintégrer le groupe grâce à l'accord passé avec Pramac Racing, et il ne reste donc plus qu'un dossier à travailler, celui du renforcement du test team demandé notamment par Quartararo.

Cette avancée paraît d'autant plus essentielle qu'une blessure de Cal Crutchlow a freiné cette année les essais pouvant être menés en dehors des pilotes titulaires. L'Anglais a même dû renoncer à deux Grands Prix auxquels il devait participer en tant que wild-card, jusqu'à passer son guidon à Remy Gardner le week-end dernier à Silverstone. Mais pour les essais privés, il devient essentiel pour Yamaha de trouver du renfort avec un second pilote européen.

"Nous voulons renforcer l'équipe d'essais et recruter un pilote, mais nous ne pensons pas à un vétéran ou à un pilote à la retraite. Nous voulons un jeune qui ait envie de faire beaucoup de tours pour que nous puissions exploiter au maximum les essais que les concessions nous permettent de faire", a déclaré Massimo Meregalli, directeur de l'équipe officielle Yamaha, à Motorsport.com.

"Cela ne signifie pas que nous nous allons nous passer de Crutchlow, qui continuera à faire partie de l'équipe et reviendra en action quand il aura récupéré", a précisé le responsable italien, alors que des discussions ont été entamées pour trouver celui qui pourrait ainsi travailler aux côtés de Crutchlow en 2025.

Remy Gardner est le premier pilote auquel a pensé Yamaha. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La première option à laquelle a pensé Yamaha est Remy Gardner, qui court pour Yamaha en WorldSBK et a été appelé en renfort pour remplacer Rins puis Crutchlow ces dernières semaines. Sauf que l'Australien de 26 ans aimerait continuer à courir et ne se voit pas pilote d'essais à temps plein pour le moment.

Si Yamaha n'écarte pas cette option et continue à négocier avec Gardner, la marque étudie aussi la possibilité de recruter Fernández, qui apparaît comme une alternative solide. Successeur de l'Australien au palmarès du championnat Moto2, l'Espagnol vit sa deuxième saison en MotoGP avec Tech3 et sait d'ores et déjà qu'il ne fera plus partie du quatuor KTM l'an prochain, le constructeur ayant opté pour deux binômes particulièrement solides avec Binder-Acosta d'un côté et Viñales-Bastianini de l'autre.

Lui aussi âgé de 26 ans, Fernández n'a que peu d'options face à lui, y compris en WorldSBK. S'il devenait pilote essayeur pour Yamaha, il pourrait à la fois contribuer au développement de la M1 avec Crutchlow, mais aussi être l'homme parfait pour profiter des wild-cards auxquelles aura droit le constructeur, lesquelles sont au nombre de six maximum en l'état actuel des choses.

Fernández a confirmé être en discussions avec Yamaha. "On parle avec eux. Si jamais rien n'apparaît dans ce paddock ou en WorldSBK, où c'est difficile, c'est une bonne option pour moi", a-t-il déclaré à Motorsport.com, "tout en pensant toujours à une opportunité de me développer en tant que pilote pour revenir dans une équipe à plein temps à l'avenir."

Parmi les pilotes qui composent actuellement la grille MotoGP, un a déjà fait ce choix : Aleix Espargaró va prendre sa retraite de pilote de course à l'âge de 35 ans et devenir pilote essayeur pour Honda.