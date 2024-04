Augusto Fernández soutenu par KTM dans l'adversité

La saison dernière, pour ses débuts dans la catégorie reine, Augusto Fernández a réussi à faire renouveler son contrat par le groupe Pierer Mobility, pourtant dans un sacré pétrin après avoir engagé trois pilotes pour seulement deux motos − Fernández donc, mais aussi Pol Espargaró et Pedro Acosta. L'aîné du trio avait finalement accepté de se reconvertir en pilote d'essais, laissant la voie libre aux deux derniers Champions du monde Moto2.

Cette année, deux éléments se rejoignent et mettent en difficulté le pilote madrilène. D'une part, le fait qu'il ait du mal à s'adapter au châssis en carbone de sa nouvelle KTM, qui semble trop souple pour lui par rapport à celui qu'il utilisait en 2023. D'autre part, l'ascension fulgurante de Pedro Acosta, son nouveau coéquipier, qui fait déjà sensation.

L'unique rookie cette saison s'est d'emblée illustré par son attitude, ses dépassements décomplexés sur les top pilotes du plateau, avant son podium à Portimão, pour son deuxième Grand Prix dans la catégorie. Dans le même temps, Fernández a obtenu la 11e place, ce qui lui a permis d'ouvrir son compteur, cependant les 23 secondes qui le séparaient de son voisin de stand à l'arrivée représentent un gouffre qu'il souhaite évidemment réduire au plus vite.

S'il a manqué de vitesse jusqu'à présent, tant pendant les tests de pré-saison qu'en ce début de championnat, Augusto Fernández s'est toujours montré autocritique. Il est conscient que le problème vient de lui, d'autant plus que Brad Binder, Jack Miller et Pedro Acosta se disent satisfaits de la moto qu'ils pilotent, ce que confirment leurs performances. L'Espagnol affiche donc sa reconnaissance envers Pierer Mobility et la marque GasGas, dont il porte les couleurs, pour les efforts prodigués afin le ramener dans le groupe auquel il doit appartenir, en milieu de tableau.

"La vérité, c'est que l'usine pousse pour nous quatre, y compris pour moi qui ne montre rien", explique le pilote espagnol. "Malgré cela, je reçois tout leur soutien. Je dois donc les remercier pour le traitement qu'ils m'ont réservé dans ces moments où je suis en difficulté. On va voir si j'arrive bientôt à leur rendre la pareille avec des résultats."

Augusto Fernández

L'an dernier, après les deux premiers Grands Prix, Augusto Fernández comptait huit points au championnat, soit trois de plus qu'aujourd'hui. Son meilleur résultat de l’année serait ensuite sa quatrième place au Grand Prix de France.

Son nouveau coéquipier a donc déjà fait mieux en montant sur le podium du GP du Portugal, et le paddock tout entier salue son talent. Le numéro 37 ne tarit pas d'éloges lui non plus et désigne désormais son voisin de stand comme la référence à suivre.

"Le podium de Pedro est énorme. Comme tout ce qu'il fait, d'une manière générale. [Et c'est] sur un nouveau circuit, où il ne s'est jamais entraîné avec la MotoGP. On a une très bonne référence chez KTM. On l'a chez nous, alors on va voir si on arrive à l'imiter et se rapprocher de lui."