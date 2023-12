Augusto Fernández pense valoir mieux que ses résultats en 2023

Pour sa première saison en MotoGP, Augusto Fernández a été privé de références à plus d'un titre. Seul rookie du plateau, l'Espagnol a disputé la première partie de la saison sans son coéquipier Pol Espargaró, sur la touche après sa blessure à Portimão. Finalement 17e du championnat, l'intéressé se satisfait de sa première campagne dans l'élite.

"Je pense vraiment que la saison a été bonne", a déclaré Fernández. "J'ai progressé à toutes les courses, j'étais proche des leaders, avec Brad [Binder] comme référence chez KTM. Mais je veux montrer où je suis, ou où nous sommes, le niveau que nous avons."

Le champion 2022 du Moto2 reste pourtant frustré par ses résultats. Il s'est classé cinq fois dans le top 10 en course principale, avec la quatrième place au Mans comme meilleure performance, mais estime que ses résultats bruts ne montrent pas son véritable niveau en 2023 : "J'ai progressé toute la saison, en particulier dans les dernières [courses]. Je pense vraiment que le niveau est supérieur à ce que je montre."

"C'est sûr qu'avant la saison, l'un des objectifs était de battre Pol, d'être le premier chez GasGas, et de me rapprocher des pilotes KTM", a ajouté Fernández. "Je pense que les résultats ne montrent pas le niveau de ce que j'étais capable de faire et de ma vitesse actuelle. Ça fait aussi partie de la phase d'apprentissage. Je n'aurai pas d'excuses l'an prochain donc il faudra tout donner."

Augusto Fernández

Le contexte n'a pas toujours été évident pour Fernández, propulsé leader de Tech3 en début d'année alors qu'il découvrait totalement la catégorie, néanmoins il est satisfait de l'évolution qui a été la sienne course après course et pense avoir acquis le niveau nécessaire pour décrocher de meilleurs résultats l'an prochain.

"Ça a été une année difficile mentalement. Ce n'était pas simple d'apprendre comment être rapide sur une MotoGP. J'ai fini la saison avec la confiance d'avoir le niveau pour être là. J'ai la vitesse, j'ai appris comment être rapide et je suis confiant pour que l'année prochaine soit bonne. Je suis également impatient de voir la moto de l'an prochain, je pense aussi que la marque peut progresser."

"Il faut retenir le positif de la saison", a souligné Fernández. "Je pense qu'on a progressé à chaque week-end, pour le samedi, le time attack, les qualifications, le rythme de course. Je pense qu'on a la vitesse pour penser à des choses importantes l'an prochain. On a aussi besoin de repos mais je suis sincèrement impatient de débuter la saison."

Tech3 a apprécié l'approche méthodique de son jeune pilote en 2023, qui lui a permis de réaliser des progrès réguliers, sans jamais revenir en arrière. "Augusto a fait un bon travail", a affirmé Nicolas Goyon, team manager de l'équipe française, au site officiel du MotoGP. "Il a progressé. Il n'est pas du genre à être très enthousiaste après un bon résultat, il est assez calme pour un Espagnol. C'est le caractère opposé de Pol Espargaró ! C'est assez évident. C'est le genre de personne qui fait de petits progrès, pas à pas, mais une fois qu'il les fait, il repart de ce niveau. Sa saison a été très bonne."

"Évidemment, le moment fort de la saison a été sa quatrième place au Mans. C'était tôt dans la saison et nos attentes pour Augusto ont augmenté mais après, il a continué à faire une bonne saison."

Des samedis difficiles

Pour Goyon, Fernández doit encore progresser en qualifications et en début d'épreuve, moment crucial pour assurer un bon résultat à l'arrivée : "On a beaucoup travaillé sur les performances sur un tour. Avec ce format, les qualifications sont cruciales et si on fait de mauvaises qualifications, on est dans une situation difficile pour le sprint et la course. On s'est concentrés sur la performance sur un tour et je pense qu'on a eu de bonnes performances. On a fait quelques Q2 et de bonnes qualifications."

"Le point faible reste les premiers tours et la lutte pour les premiers tours, pour faire des chronos rapides immédiatement. C'est le point faible pour le moment mais il a le rythme, il a beaucoup progressé en qualifications donc je pense que l'on a tout pour faire une bonne deuxième année."

Augusto Fernández ne s'est qualifié sur les trois premières lignes qu'au GP de Grande-Bretagne et il est conscient de ses difficultés en qualifications et aussi dans le sprint, dont le format ne laisse pas la place à une mise en jambes. Ces faiblesses ont concentré son attention en fin de saison, parfois au risque de perdre ses forces.

"Dans les dernières courses, on a beaucoup progressé le samedi. C'était mon point faible du week-end, le time attack en qualifications et le sprint. On a fait deux courses sprint dans le top 10, donc la progression est là. Il faut se satisfaire du déroulement de la saison."

Augusto Fernández

"Dans les dernières courses, on s'est surtout concentrés sur les performances du vendredi, ce time attack", a précisé Fernández. "Je pense que j'ai beaucoup progressé, qu'on a beaucoup progressé, au point de perdre le rythme de course [alors que] j'avais un bon rythme le dimanche, surtout dans la dernière partie de la course. Au Qatar, j'étais content du rythme de course et on s'est immédiatement qualifiés pour la Q2."

Le pilote Tech3 estime que le format des week-ends introduit en 2023, avec la qualification en Q2 qui se joue dès le vendredi puis la course sprint le samedi, complique la tâche pour les débutants. Le vendredi, Fernández devait à la fois redécouvrir les circuits avec une MotoGP mais aussi tenter d'entrer dans le top 10 pour assurer une place en Q2, ce qu'il n'a finalement réussi que deux fois, en Thaïlande et au Qatar.

"Avec le nouveau format, il faut déjà être performant le vendredi après-midi pour se qualifier directement en Q2. Ça ne m'a vraiment pas aidé parce que c'était assez dur de tout découvrir en MotoGP, c'étaient comme de nouvelles pistes pour moi. C'est juste de l'adaptation. L'an prochain, débuter les week-ends avec une certaine connaissance des circuits sur une MotoGP m'aidera. Je l'espère !"

Le sprint, une préparation utile pour la course

Avec une séance d'essais en moins pour faire place à la course sprint, Augusto Fernández sent aussi qu'il manquait souvent de préparation au moment d'entamer la course du samedi... mais que cette dernière était très riche d'enseignements pour l'épreuve principale, probablement plus que si l'ancien format avait été maintenu.

"Cette année, j'ai parfois dit que je ne me sentais pas prêt avant le sprint, presque toute l'année. Puis les sprints m'ont aidé à me préparer pour [la course] principale, parce que j'avais une idée claire de la façon dont elle allait se dérouler, du rythme de tout le monde parce que tout le monde attaquait. Ce n'est pas comme des essais où quelqu'un peut ralentir quand on le suit, le sprint est une vraie course donc ça m'a beaucoup aidé pour la course principale."

Augusto Fernández

"Je n'ai jamais connu ce que c'était avant, sans les sprints en MotoGP", a rappelé Fernández. "Je n'ai jamais senti que j'étais prêt pour la course au moment du sprint. J'avais encore du travail ou des choses à évaluer, dans les réglages ou le pilotage. Mais après le sprint, on découvrait beaucoup de choses, et je ne sais pas si je serais arrivé à ce stade avec une séance d'essais supplémentaire."

"Le sprint, c'est une course et on a de vraies sensations par rapport à ce que la course [principale] va donner. Le dimanche, j'étais mieux préparé que si j'avais eu plus d'essais, mais pour moi, avec ce format, le vendredi et le samedi étaient vraiment difficiles."

Fernández pense qu'il sera "un peu plus simple de débuter les week-ends" en 2024, cependant il ne s'attend pas à une saison véritablement plus calme avec l'arrivée de Pedro Acosta à ses côtés et la nécessité de répondre aux nouvelles attentes placées en lui : "Je ne m'attends pas à ce que ce soit plus facile l'an prochain. J'aurai un nouveau coéquipier. Les objectifs seront évidemment plus élevés donc c'est sûr que ce ne sera pas facile."