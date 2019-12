Le GP d'Autriche élu meilleur Grand Prix de 2019

Revenu dans le championnat en 2016, le Grand Prix d'Autriche a déjà été nommé meilleur Grand Prix de la saison il y a trois ans et retrouve cette année cette distinction. L'épreuve organisée sur le Red Bull Ring est un grand succès populaire, ayant attiré plus de 200'000 spectateurs durant trois ans de suite, et encore 197'315 cette année, ce qui en a fait la quatrième plus forte affluence de 2019.

Elle a par ailleurs offert en 2019 un spectacle exceptionnel, avec une victoire jouée dans le dernier virage entre Andrea Dovizioso et Marc Márquez, de quoi laisser à tous le souvenir de l'une des plus belles courses de l'ère actuelle. Mais cette distinction est attribuée avant tout pour les qualités multiples louées par les acteurs du championnat, sachant qu'elle est issue d'un vote réalisé par l'IRTA, association des équipes engagées dans le championnat, et ratifié par la Commission Grand Prix.

"Ce prix de Grand Prix de l'année est très important pour la Dorna et l'IRTA", explique Hervé Poncharal. "En tant que président de l'IRTA, je représente toutes les équipes et cela reflète véritablement tout le paddock, des mécaniciens aux dirigeants en passant par les pilotes. Cela a été une décision presque unanime de voter une nouvelle fois pour Spielberg en tant que meilleur Grand Prix de l'année. Ce que tout le monde a dit c'est qu'il y a tout ce dont nous avons besoin et envie, et que si c'était partout comme à Spielberg, ce serait un rêve !"

"Le cadre est beau, le circuit est excitant et génère des courses formidables, les infrastructures sont superbes et les gens sont toujours incroyablement bienveillants. Il y a foule et celle-ci entre et ressort du circuit de manière fluide. La salle de presse est formidable. Nous sommes très heureux et, comme je l'ai dit, ce choix n'a pratiquement pas fait l'objet de résistance. Malheureusement, nous ne pouvons pas nommer l'Autriche chaque année, mais j'espère que d'autres épreuves vont venir voir ce qui s'y passe et utiliser cette expérience pour progresser. Tout est très bien organisé, c'est une machine très bien huilée. Je suis très fier et heureux d'adresser ce trophée au Red Bull Ring."

PDG de Red Bull et propriétaire du Red Bull Ring, Dietrich Mateschitz se réjouit du retour de cette distinction pour une épreuve désormais bien installée dans la saison MotoGP. "La dernière fois que nous avons remporté ce prix, nous avons peut-être eu le bonus d'être les petits nouveaux au calendrier. Depuis, nous sommes devenus une étape fixe dans la saison MotoGP. Nous sommes donc incroyablement heureux et honorés que les gens du milieu, les équipes, les pilotes et les mécaniciens aient à nouveau voté pour nous en tant que meilleur Grand Prix de l'année. L'hospitalité de la Styrie, l'enthousiasme des fans autrichiens du MotoGP et notre amour pour les sports mécaniques se complètent de toute évidence très bien."

L'Autriche sera la saison prochaine la 13e manche d'un calendrier MotoGP qui en comptera 20, organisée du 14 au 16 août.