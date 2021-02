Avintia dévoile les livrées de Bastianini et Marini pour 2021

Avintia a ouvert le bal des présentations en dévoilant ses couleurs pour la saison 2021 durant une cérémonie diffusée sur Instagram. L'équipe andorrane a un nouveau duo de pilotes cette année, Johann Zarco ayant été promu dans le team Pramac et Tito Rabat n'ayant pas été retenu, pour faire place aux deux premiers de la catégorie Moto2 en 2020, Enea Bastianini et Luca Marini.

Les deux pilotes disposeront de la même machine, la Ducati dans sa version 2019 dotée d'évolutions plus récentes, mais ils ne porteront pas les mêmes couleurs. La moto de Bastianini arborera une livrée classique de l'équipe, à dominante bleue, séparée de parties noires par des bandes jaunes. Le logo d'Avintia apparaît sur la majeure partie de la carrosserie.

La Ducati de Marini, déjà présentée à la fin de l'année 2020, sera aux couleurs de VR46, l'équipe détenu par son demi-frère Valentino Rossi, qui fait ses premiers pas dans la catégorie MotoGP en s'associant à Avintia et en y plaçant plusieurs de ses membres, à l'image de Pablo Nieto, team manager de la structure italienne en Moto2. La machine de Marini reprend la livrée noire et bleue de VR46, dont le nom est inscrit à l'arrière de la moto et avec Sky comme sponsor. Le gris arboré par l'équipe en Moto2 et Moto3 l'an passé disparaît au profit du noir.

Les présentations des équipes vont maintenant s'enchaîner, avec Ducati et les deux équipes de KTM, la structure officielle et Tech3, au programme la semaine prochaine. Les constructeurs n'ont pas eu le droit de modifier l'aérodynamique durant la pause hivernale afin de limiter les dépenses dans le cadre de la crise sanitaire, mais de nouvelles livrées sont possibles.