Avintia présente ses nouvelles couleurs

C'est au Hard Rock Café en Andorre qu'Avintia a tenu sa présentation 2020, avec sa Ducati de MotoGP, sa KTM de Moto3 et sa machine de MotoE, représentant les trois championnats dans lesquels la structure espagnole est engagée. Après plusieurs années avec une décoration sensiblement identique, la livrée des machines évolue, principalement du côté du MotoGP, puisque la moto est désormais intégralement bleue, avec des accents jaunes fluo.

Là où la compagnie d'assurance Reale prenait une place importante sur la machine jusque l'an dernier, seul le nom de la marque s'affiche sur les flancs de la Ducati Desmosedici que piloteront cette année Tito Rabat et la nouvelle recrue, Johann Zarco. 2020 représente un anniversaire pour Avintia Racing, puisque l'équipe fête ses 20 ans d'existence.

Après une année 2019 difficile, l'écurie espagnole bénéficie cette année d'un soutien accru de la part de Ducati. En effet, le constructeur italien a fait d'Avintia une équipe satellite et non plus un team client, lui garantissant donc une aide technique tout au long de la saison. De quoi donner à ses pilotes, Johann Zarco en tête, des ambitions plus élevées pour cette campagne 2020.

