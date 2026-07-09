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MotoGP GP d'Allemagne

Bagnaia veut "s'accrocher" à Márquez : "C'est l'homme à battre, de loin"

Pecco Bagnaia ne s'imagine pas battre Marc Márquez au GP d'Allemagne, épreuve fétiche de l'Espagnol.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Pecco Bagnaia ne croit pas au miracle au Sachsenring. Le pilote Ducati a gagné sur ce circuit il y a deux ans mais il a désormais un encombrant voisin de garage Marc Márquez, qui vise un dixième succès en MotoGP sur la piste qui lui a le plus réussi au calendrier.

Malgré certaines limites physiques après son opération du mois de mai, Márquez a gagné au Balaton Park, circuit qui tourne à gauche, avant de récidiver à Brno et de faire le dos rond à Assen, qui lui posait plus de difficultés.

Lire aussi :

Márquez avance encore avec prudence avant l'entame du week-end, mais Bagnaia est convaincu que son coéquipier sera très difficile à battre ce week-end.

"Sur la gauche, il n'aura pas de point faible ici", a souligné l'Italien. "Je pense qu'il est l'homme à battre, de loin. On peut être proche de lui en travaillant bien. Mais je dois trouver quelque chose en plus pour être avec lui."

"Ce n'est pas mon circuit préféré mais j'ai toujours été bon ici, j'ai eu de bons résultats. Ce sera bien si je peux me batte pour le podium. Je veux essayer de m'accrocher à lui et tout comprendre."

Pecco Bagnaia (Ducati)

Pecco Bagnaia (Ducati)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez adore le Sachsenring mais Bagnaia apprécie moins ce tracé "très petit" qui ne laisse aucune place à la créativité dans le pilotage.

"J'aime que ce soit très rapide, c'est très rapide pour un circuit si petit mais je préfère quand on peut avoir plus de trajectoires, plus de façons d'aborder le virage. Ici, il n'y en a qu'une. Ce n'est pas mon [circuit] préféré mais c'est beaucoup mieux que d'autres, donc je le situe au milieu."

Les préparatifs du GP d'Allemagne ont été très particuliers pour Pecco Bagnaia, puisqu'il est devenu père d'un petit Oliviero le dimanche du GP des Pays-Bas. Il a depuis vécu deux semaines "fantastiques" mais au rythme atypique, pour passer autant de temps que possible avec son épouse, Domizia, et le nouveau-né.

"Je m'entraîne beaucoup le matin, jusqu'à 13h30 ou 14h00, puis je file chez moi, je me douche, je mange vite et je reste avec lui jusqu'à 21h00. J'ai vraiment aimé ça."

"Ça me parait très calme maintenant", a-t-il ajouté, avant de vivre des nuits probablement plus calmes au Sachsenring. "J'espère que ça va continuer."

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