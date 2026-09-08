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Bagnaia redoute un circuit d'Adelaïde "beaucoup plus ennuyant" que Phillip Island

Pecco Bagnaia est rassuré par la présentation du circuit d'Adélaïde mais regrette toujours la disparition de Phillip Island.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

L'annonce du remplacement du circuit de Phillip Island par Adélaïde comme théâtre du GP d'Australie a d'abord été accueillie avec un certain scepticisme. Le MotoGP va renoncer à l'un des tracés préférés des pilotes, jugé trop éloigné des centres urbains, pour se rendre justement au cœur d'une ville avec un circuit différent de ceux que le championnat a l'habitude de cotoyer.

Les pilotes ont été rassurés sur le plan de la sécurité, avec des modifications apportées au circuit existant pour garantir la présence de dégagements suffisamment imposants.

Lire aussi :

Lors du week-end du GP d'Aragón, le MotoGP a présenté le tracé aux pilotes, avant de le dévoiler publiquement. Pecco Bagnaia se dit satisfait du travail effectué mais réserve son jugement avant d'en savoir plus, et ne se fait toujours pas à la disparition de Phillip Island.

"C'est difficile de se faire une idée avec une vidéo", a déclaré l'Italien. "Ça a l'air fun pour le moment, mais je ne connais pas la vitesse, je ne sais pas à quel point les virages seront serrés, mais le tracé ne semble pas trop mauvais. Ce n'est sûrement pas comme Phillip Island, beaucoup plus ennuyant que Phillip Island, mais ça paraît mieux que le Balaton."

 

Bagnaia manie l'euphémisme, tant le tracé du circuit du GP de Hongrie semble faire l'unanimité contre lui avant de potentiellement disparaître du calendrier l'an prochain.

Álex Márquez s'est montré un peu plus enthousiaste concernant Adélaïde, notamment parce que le tracé n'a pas réellement les caractéristiques d'un circuit urbain. "C'est une piste normale", a jugé le pilote Gresini. "Tout le monde disait qu'on ne pouvait pas aller sur un circuit urbain mais ça a l'air normal au niveau des dégagements. Si la réalité est comme la version virtuelle, c'est du très, très bon boulot." 

Le circuit d'Adélaïde va amener le MotoGP au cœur d'une ville.

Le circuit d'Adélaïde va amener le MotoGP au cœur d'une ville.

Photo de: MotoGP SEG

"C'est assez bizarre parce qu'en ville, on est assez limités par la façon de dessiner les virages et certains virages ne sont pas très naturels, mais je pense que ça rendra les choses plus intéressantes", a relevé l'Espagnol, regrettant néanmoins de perdre un circuit apprécié de tous : "Phillip Island sera toujours Phillip Island, mais il faut demander deux courses en Australie à Carmelo [Ezpeleta, le directeur général du MotoGP] !"

Luca Marini apparaît de son côté nettement plus convaincu, surtout grâce aux efforts fournis pour que le circuit soit finalement assez classique, malgré son cadre inédit dans un parc de la cinquième plus grande ville d'Australie.

"C'est sympa, je pense qu'ils font un bon boulot", a déclaré le pilote Honda. "Ils font de gros efforts pour que tout soit précis et adapté dans les dégagements, sur l'asphalte. Ils investissent beaucoup dans ce projet et je ressens l'implication du MotoGP pour que tout fonctionne, que tout marche bien. De notre côté, c'est parfait, on veut juste que ce soit une piste sympa de plus, sur laquelle on aimera rouler et avec la sécurité que l'on demande, comme toujours."

Concernant le spectacle, Marini estime qu'il est pour le moment "difficile de dire" à quoi ressembleront les courses : "Il n'y a pas de circuit pour le moment. Je ne sais pas, c'est impossible à dire, mais c'est sûr qu'on pourra s'amuser."

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