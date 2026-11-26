MotoGP GP de Valence

Touché à la tête, Bagnaia fait ses adieux à Ducati dans l'émotion

L'aventure de Pecco Bagnaia chez Ducati s'est achevée prématurément en raison d'une double blessure contractée au Qatar.

Rachit Thukral

Publié: 26 nov. 2026, 15:04

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Pecco Bagnaia était à court de mots à l'heure de faire ses adieux à Ducati, à la veille du Grand Prix de Valence ce week-end. Il a également révélé qu'il ne pouvait pas participer à la dernière manche de la saison MotoGP en raison d'une blessure à la tête.

Le triple champion du monde a été violemment éjecté de sa moto lors du Sprint de Losail, après avoir été percuté au premier virage par Fermín Aldeguer, qui avait perdu le contrôle de sa machine.

L'Italien a immédiatement été diagnostiqué avec une blessure au pied, qui l'a contraint à déclarer forfait pour la course principale au Qatar, ainsi que pour le Grand Prix du Portugal le week-end dernier.

Bagnaia espérait reprendre la piste à Valence ce week-end pour clore son chapitre avec Ducati, mais il n'a pas obtenu le feu vert médical.

Bien qu'il ait encore besoin de béquilles pour marcher, Bagnaia a tout de même fait le déplacement pour dire au revoir à l'équipe avec laquelle il a remporté deux titres MotoGP, en 2022 et 2023.

À son arrivée, Ducati lui a réservé une surprise : une GP26 arborant une livrée spéciale blanche et rouge, préparée pour ce qui aurait dû être sa dernière apparition avec l'équipe.

L'émotion a submergé Bagnaia lors de sa prise de parole devant la presse, à l'occasion d'une conférence de presse spéciale. Âgé de 29 ans, l'Italien a révélé que les médecins avaient détecté un léger saignement au niveau de la tête après son accident au Qatar.

"Ce cadeau, c'est Ducati qui a voulu me l'offrir. C'est dommage pour moi de ne pas pouvoir piloter cette moto", a déclaré Bagnaia, très ému et hésitant dans ses propos. "J'ai toujours aimé Ducati. J'ai toujours aimé cette équipe. Et nous devons partager... les plus beaux moments de ma carrière. C'est dommage de ne pas pouvoir rouler une dernière fois, mais le médecin a dit non. Le problème ne vient pas des pieds. Mon pied va presque bien."

"Ma chute au Qatar a été très violente. J'ai eu un traumatisme crânien. Il y a encore un peu de sang dans ma tête, je pense que c'est une hémorragie. Nous ne sommes pas inquiets, car la quantité est très faible, mais il existe un risque de complications plus importantes. Nous ne pouvons donc pas partager ces derniers moments ensemble. C'est dommage pour moi. Mais aussi pour mon équipe, pour tout le monde."

Pecco Bagnaia (Ducati)

Photo de: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Bagnaia a fait ses débuts en MotoGP avec Pramac en 2019, avant de rejoindre l'équipe d'usine deux ans plus tard. L'Italien a mené Ducati vers l'une des périodes les plus fastes de son histoire en MotoGP, en remportant deux titres pilotes consécutifs, en 2022 et 2023.

Le directeur général de Ducati, Gigi Dall'Igna, l'a ouvertement désigné comme le deuxième pilote le plus important de l'histoire du constructeur, uniquement devancé par Casey Stoner.

Toutefois, les résultats de Bagnaia ont fortement chuté en 2025, alors qu'il peinait à trouver ses marques sur la GP25. Il a affirmé à plusieurs reprises que son style de pilotage ne correspondait pas à l'ADN de la moto. Cette baisse de régime a coïncidé avec l'arrivée de Marc Márquez chez Ducati et a poussé Dall'Igna à remplacer Bagnaia par le jeune talent de KTM, Pedro Acosta.

Bagnaia rejoindra Aprilia l'an prochain dans le cadre d'un contrat de quatre ans, mais il est apparu très ému au moment de faire ses adieux à une équipe avec laquelle il avait autrefois espéré terminer sa carrière.

"Je veux remercier Ducati pour tout", a-t-il déclaré. "J'ai énormément cru en ce projet. J'ai eu la possibilité de faire ce choix dès 2017. Notre premier contact remontait à 2016. À la suite d'un pari, ils m'ont permis d'effectuer les dix premiers tours d'un test sur leur MotoGP. Pour moi, c'était incroyable.

"Un an plus tard, j'ai eu ce premier contact avec Ducati pour commencer à parler de MotoGP. C'était ma première saison en Moto2. Nous avons cru les uns en les autres. J'ai énormément cru en Ducati, et Ducati a énormément cru en moi. Nous avons commencé cette aventure qui nous a apporté tant de gloire. C'était magnifique : 31 victoires, 63 podiums, deux titres. Personne ne pourra nous enlever ces résultats."

"C'est bien plus que ce à quoi je pouvais m'attendre lorsque j'étais enfant, lorsque je ne faisais que rêver. Et ce petit rêveur a vu son rêve récompensé."

Revenant sur ses difficultés récentes, il a ajouté : "J'ai simplement manqué de chance : l'ADN de la moto a un peu changé au cours des deux dernières saisons, je ne m'y suis pas adapté et je n'ai pas réussi à être aussi rapide que je sais l'être et que je le voudrais."

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