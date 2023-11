Bagnaia affiche sa confiance après de premiers essais rassurants

Huitième au classement du jour à Sepang, Pecco Bagnaia a, certes, concédé quatre dixièmes à son rival Jorge Martín, mais c'est avec une grande assurance qu'il a bouclé ces premiers essais sur la piste malaisienne. Lui qui s'est régulièrement plaint du déséquilibre de sa Ducati depuis deux mois, avec la conséquence fâcheuse de voir ses freinages et ses entrées dans les virages perdre de leur redoutable solidité, il semble avoir trouvé ce vendredi un compromis qui lui convient.

"C'est très bien, je suis content parce qu'enfin, on est dans le top 10, ce qui était l'objectif maximal aujourd'hui", s'est-il félicité au micro du site officiel du MotoGP. Bien qu'il ait manqué un meilleur chrono avec les drapeaux jaunes exposés en fin de séance après la chute de Raúl Fernández, l'essentiel est sauf. "Je suis très content de mes sensations, très contents en pneus usés, de mon rythme et des sensations avec les réglages. Ça a été un vendredi très positif."

"Pour donner juste un exemple : c'est le premier vendredi où je ne demande aucun changement pour le samedi ! Mon team a fait un boulot incroyable aujourd'hui et je suis très content à tous les niveaux", a-t-il ajouté, tout sourire. "Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, peut-être avant Barcelone !"

"Dans l'ensemble, au freinage, en entrée de virage et en traction, je suis très satisfait. Il me manque un peu de vitesse à la première sortie avec le pneu arrière tendre, mais je pense qu'on a encore progressé aujourd'hui. J'ai juste un peu joué de malchance avec les drapeaux jaunes, mais dans l'ensemble je suis très content. Ça a été très utile pour toute l'équipe."

Soulagé d'être dans le top 10, Bagnaia va pouvoir se concentrer sur la suite du week-end sans en passer par une Q1 risquée, exercice qu'il a connu en Australie ou en Indonésie. "Il était très important d'être d'emblée en Q2. Après, en Thaïlande, j'étais déjà dans le top 10 le vendredi, mais mes sensations n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui", a-t-il souligné.

"Aujourd'hui, mon rythme a été incroyable. Entre la première sortie et les pneus usés, je n'ai perdu que deux ou trois dixièmes. C'est très important, mais il nous reste malgré tout des progrès à faire demain matin. Sans rien changer sur la moto, je vais m'améliorer personnellement."

"Normalement, j'ai un peu plus de mal avec les pneus plus tendres, mais pas là. Je sais qu'il va être important d'utiliser ce pneu arrière pour les deux courses et je pense qu'aujourd'hui, notre travail en pneus usés a été très positif. Alors on verra demain. Demain matin, il sera très important malgré tout de m'améliorer dans mon pilotage, mais on est très proches."

S'il se félicite de cette bonne entame, il n'en demeure pas moins que Pecco Bagnaia veut se donner les meilleures chances pour les qualifications, d'autant que Jorge Martín s'est une nouvelle fois illustré sur le tour lancé et partira demain en quête d'une cinquième pole position en sept manches. Cette série du pilote madrilène fait précisément écho à la période durant laquelle la meilleure place de la grille a échappé à Bagnaia, qui ne l'a plus occupée depuis Barcelone et son terrible accident.

"Il reste plus fort dans le time attack. Il a progressé par rapport à nous depuis Barcelone, et il faut qu'on retrouve ces sensations. Ça n'est peut-être pas le cas sur cette piste, car la longue ligne droite me donne un avantage avec la Ducati grâce au système de départ, mais pour Valence ça pourrait être un problème [de ne pas] partir de la première ligne, donc il est très important de retrouver ces sensations", a prévenu le pilote italien.

Mentalement, Pecco Bagnaia pourrait bien avoir l'avantage ce soir, à en croire l'aveu d'un Jorge Martín qui ne cache pas subir la pression en cette fin de championnat. Mais le champion en titre reste grandement sur ses gardes : "Tous les pilotes ont des sensations différentes avec la pression, mais je ne pense pas que ça va changer sa performance. Je pense qu'il va rester très compétitif."