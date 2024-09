Bagnaia : "Les antidouleurs sont fantastiques !"

Comme en 2023, Pecco Bagnaia n'est pas arrivé au GP de Saint-Marin dans une condition physique optimale. Alors qu'il y a un an, il subissait encore les effets de sa grosse chute au départ du GP de Catalogne, c'est cette fois l'accrochage avec Álex Márquez au GP d'Aragón qui lui a laissé quelques séquelles, avec des douleurs à l'épaule gauche et au niveau du cou. Très diminué dans la matinée, il a pris des médicaments pour les Essais et n'a plus été véritablement gêné, ce qui lui a permis de signer le meilleur temps.

"Les antidouleurs sont fantastiques !", a ironisé Bagnaia. "C'était beaucoup, beaucoup mieux. Ce matin, j'étais un peu inquiet parce que mes sensations n'étaient pas idéales. J'avais très mal à l'épaule, aux côtes, donc ce n'était pas idéal."

"On a décidé de prendre quelques antalgiques cet après-midi et, à part dans les deux ou trois premiers tours, où il a fallu que je m'échauffe un peu, tout s'est mieux passé, pas à 100% mais j'ai pu me concentrer sur le pilotage et sur la compréhension des réglages."

Lors des EL1, Pecco Bagnaia avait pris la huitième place dans la douleur : "Ce matin, c'était délicat, très difficile. J'essayais de bien travailler mais chaque changement de direction était comme un coup de couteau. Ce n'est pas la meilleure des sensations."

"On n'a pas touché à la moto [dans l'après-midi] parce que ce matin, je n'avais pas pris d'antidouleurs", a souligné le pilote Ducati. "Dès que je les ai pris, je me suis senti un peu mieux, j'ai pu attaquer au freinage, forcer la moto à entrer [en courbe]. Dès que j'ai pris les antidouleurs, je me suis senti bien."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia se sent "beaucoup" aidé par le fait que la course de ce week-end se tienne à Misano, circuit où les virages à gauche sont assez peu nombreux, et piste sur laquelle il roule le plus pendant la saison : "Même si je ne suis pas à 100%, j'ai de la chance d'être à Misano, une piste que je connais à la perfection, et pouvoir me concentrer sur le pilotage, ça fait une grosse différence. Ça m'apporte beaucoup de confiance."

"L'objectif était de finir dans le top 10 aujourd'hui, et nous avons fini premier. Le time attack s'est bien passé, le rythme était fantastique donc je suis très content."

Bagnaia estime désormais que le pire est derrière lui. Pleinement conscient des limites posées par sa condition, il s'attend à des progrès de jour en jour : "Je pense que la première journée était la pire. Maintenant, je sais ce dont j'ai besoin. Je vais travailler avec mon kiné. Dès que j'aurai fini [de répondre aux médias], je vais travailler avec mon physio et on sait quoi faire. C'était la pire journée, donc ça ira mieux demain et encore mieux dimanche. Il n'y a rien, c'est juste un choc. Jour après jour, ça s'améliore."

Bagnaia ne refera cependant pas l'erreur de prendre la piste sans traitement médicamenteux au préalable : "Je prendrai des antidouleurs dimanche, absolument. J'en ai besoin. Rien de trop fort. Sinon c'est pire !"