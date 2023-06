Bagnaia applaudit la réussite de Martín : "Il le mérite"

Pecco Bagnaia a conforté sa place de leader du championnat en marquant les points de la deuxième place au sprint du GP d'Allemagne, samedi. Une deuxième place qui ne lui inspire aucun regret, tant la victoire lui a paru inaccessible face à Jorge Martín.

Le champion en titre a pourtant pris les commandes en s'élançant de la pole position et, plusieurs fois pendant les quatre premiers tours, c'est lui qui emmenait la meute. Mais le dépassement spectaculaire du pilote Pramac au Waterfall a sonné la fin des espoirs. Une fois passé en tête devant Pecco Bagnaia et Jack Miller, l'Espagnol s'est vite échappé.

Admiratif du double dépassement réalisé par l'Espagnol, le pilote Ducati explique : "Quand je l'ai vu nous dépasser tous les deux de l'extérieur, j'ai plutôt eu peur qu'on arrive au freinage à trois de front ! Mais franchement, c’était fun." Après ce dépassement, Bagnaia a dû s'employer pour se défaire de Miller. "Il m'a fallu deux tours, il faisait du très bon boulot lui aussi donc ça n'a pas été facile."

Finalement deuxième, Bagnaia s'est dit "content de ce résultat" car il a vu un Jorge Martín supérieur, "trop fort" pour lui. "Ça a été une des plus belles [courses] de l'année compte tenu des bagarres. J'ai vraiment pris du plaisir, c'était fun", salue-t-il. "Il m'était impossible de gagner. Jorge était trop rapide et il faisait la différence dans le deuxième secteur. J'ai juste essayé de contrôler l'écart derrière moi."

"Deux ou trois fois, j'ai essayé de rattraper Jorge, mais je perdais du temps. Il faut que je voie où il faisait la différence dans ce secteur et que j'essaye de comprendre ça", ajoute tout de même le #01, qui promet en vue de la course longue de ce dimanche : "On va y travailler, on va essayer de comprendre où il faisait la différence et de lui rendre la vie plus compliquée."

Mais la donne ne s'annonce pas simple, tant Martín semble supérieur depuis le début du week-end, et bien préparé. "Il sera sûrement très fort. Il a beaucoup travaillé avec le pneu medium pendant ces deux jours, alors que je me suis concentré plus sur le soft, alors on verra. Il sera sûrement très compétitif."

"Je vais regarder tous les datas, de tous les tours de la course, pour comprendre comment on peut réussir à mieux faire tourner la moto. C'est là qu'il fait la différence. Je suis très fort sur les freinages mais sur cette piste il faut peut-être avoir des réglages différents. Je suis content en tout cas, on n'a pas besoin de trouver de grandes choses."

Si Bagnaia reste un solide leader au championnat, Martín monte à la deuxième place et se rapproche, ce succès constituant son cinquième podium de suite au cumul des courses sprint et longues. "Il mérite de vivre ce moment, il est très compétitif. Il fait ce à quoi je m'attendais de sa part, parce que c'est un très grand talent, un super pilote. Je m'attendais à le voir comme ça", assure l'Italien. "L'année dernière, on avait deux motos d'un type différent, je savais que ça n'était pas une situation facile, et je m'attendais donc à le voir devant cette année. Il fait ce à quoi je m'attendais."