Bagnaia a eu "beaucoup de mal" à gérer les glissades de l'avant

Pecco Bagnaia a longtemps occupé la première place au GP de Grande-Bretagne, après avoir fait le holeshot, mais il n'a pas pu résister à Jorge Martín et à Enea Bastianini, plus véloces dans la dernière partie de la course. L'Italien reconnaît qu'il n'a pas aussi bien exploité la gomme avant que ses deux rivaux, avec un manque d'adhérence qui lui faisait perdre beaucoup de confiance sur sa moto.

"La première chose que je veux faire cet après-midi et les prochains jours, c'est tout vérifier dans les données parce que je veux savoir ce que j'ai mal fait", a reconnu Bagnaia en conférence de presse. "Sincèrement, je me disais que je gérais tout bien, en termes de rythme et de pneus, mais après, quand Jorge m'a doublé, j'ai vu qu'il était plus en forme que moi et j'ai commencé à avoir beaucoup de mal, à perdre à l'avant. Enea m'a doublé et j'ai juste décidé de ralentir un peu et de juste finir la course."

"Sincèrement, c'était plus important que de se battre pour une meilleure position aujourd'hui, et en tout cas, ils étaient tout simplement plus rapides que moi. J'ai essayé de faire le maximum mais le maximum était une troisième place."

Bagnaia a besoin d'être en confiance totale avec l'avant pour bien aborder les virages mais pendant la course à Silverstone, il devait utiliser les gaz pour faire pivoter sa Ducati, un style avec lequel il n'est jamais totalement à l'aise. Il estime que les faibles températures ont joué un rôle dans ce comportement.

"Ce n'est pas la première fois que ça arrive. À chaque fois que je ne suis pas totalement satisfait du pneu avant, aujourd'hui avec le medium, je sollicite plus le pneu arrière parce que je ne peux pas forcer sur l'avant pour faire tourner l'avant. Aujourd'hui, j'ai eu un peu de mal avec l'usure du pneu arrière. C'était difficile de faire mieux donc je suis content du résultat et c'est dommage d'être tombé hier."

Pecco Bagnaia n'a pas pu contenir Enea Bastianini et Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Normalement, je fais tourner la moto avec l'avant, je force un peu plus avec l'avant et ça arrive quand j'ai un bon soutien du pneu", a détaillé le double champion du MotoGP. "Aujourd'hui, je n'ai pas eu ça parce que j'essayais de le faire, mais souvent, aux virages 1, 3, 6, 9, 15, 16, je perdais [l'avant], il y avait un blocage et c'était très difficile d'arrêter la moto au bon moment. J'étais toujours un peu large et il fallait toujours que j'utilise les gaz pour faire tourner la moto. Je faisais trop patiner, c'est pour ça que j'ai usé l'arrière."

"C'est mon style de pilotage et sincèrement, c'est difficile à changer juste pour un week-end, également parce que ce n'est pas la situation normale avec le pneu avant. C'est une question de météo, la norme aurait été de rouler avec le dur, et avec le dur on n'a pas ce genre de problèmes."

Bagnaia a perdu la tête du championnat pour trois points ce dimanche, au profit de Martín. IL espère maintenant se relancer dans deux semaines sur le Red Bull Ring, où il est invaincu depuis 2022, sprint compris : "On va se concentrer sur l'Autriche, une piste que j'aime et qui convient mieux à mon pilotage, et on essaiera de refaire ce que l'on a fait l'an dernier."