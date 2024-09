Bagnaia : "J'ai beaucoup travaillé pour 2025"

Ducati a utilisé le test organisé lundi à Misano à la fois pour travailler en vue de la dernière partie du championnat et pour commencer à poser les bases de la saison prochaine. Si Marc Márquez n'a reçu aucune nouveauté à essayer, Enea Bastianini, Jorge Martín et Franco Morbidelli ont roulé avec des éléments aérodynamiques qui pourront venir enrichir leur package pour les deux derniers mois de course. Ils ont aussi profité d'une rare occasion de revoir leur copie au lendemain d'un Grand Prix en vue de la deuxième manche prévue sur place dès la semaine prochaine.

"On a essayé le nouvel aéro et il fonctionne bien. Je pense que ça peut nous aider pour les courses des prochaines semaines", explique Enea Bastianini, qui n'entre pas dans les détails au sujet d'un carénage avant noir aperçu sur sa moto mais dit en revanche avoir apprécié le package aéro. "Il était un peu différent − mais pas à cause du carénage avant noir − et ça semblait un peu mieux."

"Je pense cependant qu'on le comprendra mieux si on l'homologue pendant les week-ends de course. On verra, il faut regarder les données parce qu'évidemment on parle toujours de différences minimes. En tout cas, il n'est pas moins bon, c'est certain," ajoute le futur pilote Tech3.

"Je n'ai pas essayé le carénage, je sais que Martín et Bestia l'ont essayé et qu'ils en ont été satisfaits", précise Pecco Bagnaia, soulignant qu'il s'agit en réalité d'un élément déjà homologué. "Je l'avais essayé à la course de Silverstone mais je l'avais enlevé parce que ça ne m'avait pas plu. Il est déjà homologué."

Pecco Bagnaia s'est partagé entre la recherche d'améliorations pour la fin de saison et le début du développement de la GP25. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je pense qu'on a encore de la marge pour travailler, de la marge avec l'accélération, et c'est bien. Il était difficile de comprendre quoi que ce soit parce que les chronos étaient similaires en pneus neufs et usés", poursuit Bagnaia, qui pourrait lui aussi avoir un atout dans la manche en vue de la fin de saison. Il a en effet pu tester divers éléments destinés à améliorer les réglages dans cette optique et en a convaincu. "Je pense que c'est une bonne chose. Ça m'a plu, alors peut-être que pour les dernières courses, la seconde partie de l'outre-mer, on aura quelque chose qui nous aidera."

La GP25 n'a pas besoin de grand-chose

Si Bastianini se félicite de continuer à recevoir quelques évolutions alors qu'il va bientôt quitter Ducati, c'est bien de l'autre côté du stand que la vision était la plus avancée lundi. Indéniablement central dans le développement de la Desmosedici, Pecco Bagnaia a pu ajouter au programme de sa journée un travail orienté vers le développement de la future GP25. S'il reste mutique au sujet de l'arrivée d'un nouveau châssis préparé par Ducati, l'Italien a le sourire et se montre ouvertement positif.

"J'ai beaucoup travaillé pour 2025", explique le double Champion du monde en titre. "J'étais très, très concentré sur différentes choses parce que notre moto a encore besoin de certaines choses pour s'améliorer. Malheureusement, ce sont des choses que l'on ne peut pas apporter cette saison parce qu'il faut encore un peu de développement. Je parle d'électronique", souligne-t-il.

Interrogé sur le degré d'évolution dont aura besoin la GP25 pour se démarquer du niveau déjà obtenu avec la GP24, Bagnaia estime que la future Ducati ne nécessite pas de grands changements : "Je pense que si on améliore simplement le domaine dans lequel la GP23 était meilleure, ça ira. Il nous manque un peu de grip et de stabilité, et si on arrive à les trouver, je pense que la GP25 sera déjà bonne. On n'a pas besoin de grand-chose de plus."