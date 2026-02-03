Passer au contenu principal

Réactions
MotoGP Test de Sepang

Bagnaia sur la bonne voie avec la Ducati GP26 : "Je me suis senti mieux"

Pecco Bagnaia a retrouvé de bonnes sensations avec l'avant de sa Ducati ce mardi au test de Sepang. Le signe que ses problèmes sont enfin derrière lui ?

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Ajouter comme source privilégiée
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Pecco Bagnaia sort d'une saison très difficile avec la Ducati. Sauf en de rares occasions, comme lors qu'il a dominé le GP du Japon, l'Italien a passé l'année à manquer de sensations avec l'avant de sa Desmosedici au freinage, ce qui était pourtant la force de son pilotage avec les précédentes versions de la moto.

Bagnaia espérait naturellement retrouver cet atout avec la GP25… et les premiers essais sont encourageants. Les sept dixièmes de retard sur Marc Márquez ce mardi, au test de Sepang, n'ont que peu de signification puisqu'il n'a pas cherché à faire un tour rapide. Bagnaia retient surtout que ses difficultés semblent désormais appartenir au passé.

"J'ai passé l'hiver à prier pour que les choses se passent bien et sincèrement, ça se passe bien", a commenté un Bagnaia soulagé après ce premier roulage de l'année. "Dès le début de la journée, j'ai littéralement beaucoup aimé le pilotage aujourd'hui. La moto est incroyable, une MotoGP est incroyable. J'arrivais de Mandalika avec la Panigale, donc être ici avec une MotoGP est incroyable. Dès le début, j'ai compris que mes sensations étaient meilleures, au freinage et en entrée de courbe."

"Dès que j'ai pris la piste avec la [moto] 2026, je me suis senti bien", a insisté Bagnaia. "Au freinage, en entrée de courbe, j'ai senti que la moto s'arrêtait et qu'elle ne poussait pas. C'est une chose que je demandais beaucoup l'an dernier. Je ne pense pas que c'était voulu, mais ça vient avec les nouveautés essayées."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Pecco Bagnai a connu une journée encourageante à Sepang.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Même s'il est incertain que les évolutions apparues sur la moto étaient destinées à corriger ses soucis, Bagnaia ne manque pas de remercier Ducati, avec qui quelques tensions ont pu apparaître au cœur de ses difficultés l'an passé : "Je tiens à vraiment remercier Ducati de m'avoir aidé à trouver ça ici."

"Peut-être que c'est lié à la piste, parce que j'étais assez performant ici, mais l'an dernier, j'avais des difficultés dans certains domaines et aujourd'hui ce n'était pas un problème", a-t-il noté. "C'est un bon départ."

Chez Gresini, Álex Márquez dispose désormais de la même moto que les pilotes officiels et l'Espagnol a estimé que le nouveau modèle lui apportait des sensations comparables à la GP24 qu'il pilotait l'an passé, et que Bagnaia appréciait beaucoup en 2024.

Le double champion du MotoGP ne veut pas faire de comparaisons directes mais il confirme un progrès par rapport à la saison dernière "Je n'ai pas piloté la 2024 depuis longtemps donc je ne sais pas, mais par rapport à la 25, je me suis senti mieux aujourd'hui."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Pecco Bagnaia se sent mieux sur la Ducati GP26.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Bagnaia a consacré le début de la journée à ses sensations, avant de se plonger dans un travail plus technique pour Ducati, notamment en testant deux carénages différents à l'avant de la machine. Il s'est bien senti avec la nouvelle version comme avec la spécification 2025, ce qui tend à confirmer que la moto elle-même a progressé. Bagnaia se dit néanmoins encouragé par la nouvelle version.

"On s'est beaucoup concentrés sur le nouveau carénage et sur le fait de faire des tours en pneus usés avec lui. J'ai fait le même chrono qu'avec l'ancien carénage, donc pour un premier départ, c'est plutôt bon."

Bagnaia est également satisfait de la dernière mouture du variateur de hauteur : "Dès que je l'ai essayé à Valence l'an dernier – c'était le premier prototype, aujourd'hui on avait le dernier – ça a fonctionné d'une façon très similaire à l'ancien, mais meilleure. Pour moi c'est mieux."

Bagnaia veut continuer à faire un travail de fond mercredi, avec une probable simulation de course, et ne cherchera à faire un bon chrono que pour le dernier jour du test : "Demain, on va peut-être faire une simulation de course, une simulation de course sprint. Et un time attack le troisième jour. Demain matin, ce sera important de tester quelque chose de nouveau dans les réglages et de voir si ça fonctionne. Si c'est le cas, on fera peut-être une simulation de course."

Article précédent Márquez s'est volontairement limité pour une reprise en douceur
Article suivant Quartararo et la Yamaha V4 : "On a surtout perdu"

