Bagnaia "champion absolu" pour Dall'Igna après sa victoire allemande

Gigi Dall'Igna n'a pas ménagé ses louanges à l'égard de Pecco Bagnaia pour saluer sa sixième victoire en neuf Grands Prix. Dimanche, pour la première fois de sa carrière, le pilote Ducati a dompté le circuit du Sachsenring au point de réussi à l'emporter. Son passage en vainqueur sur la ligne d'arrivée faisait suite à 30 tours minutieusement construits, lors desquels on l'a vu capable d'afficher une vitesse très élevée, mais aussi se ménager de manière stratégique avant de repartir à l'attaque et de mettre sous pression un Jorge Martín qui allait finir par craquer.

"Avec Pecco, comme à la première fois, je suis toujours rempli d'enthousiasme", écrit le directeur général de Ducati Corse dans son habituelle chronique d'après-course. Saluant "un nouveau chef d'œuvre qui porte la marque du champion", Dall'Igna se dit admiratif de la manière dont ce succès s'est construit, malgré un Martín toujours aussi "combattif".

"Encore une fois, Pecco a géré ses ressources et son énergie avec une maîtrise absolue, en croyant toujours en lui, en attendant son heure avec lucidité et en se rapprochant de la tête tour après tour, optimisant et ciselant chaque tour avec un savoir-faire méticuleux", décrit le responsable italien. "N'oublions pas qu'il a aussi repoussé les limites en imposant un rythme implacable, mais qu'il a su garder en réserve ce petit quelque chose qui a fait la différence à la fin. Une victoire qui a été le fruit de la combinaison entre la tête et le cœur."

Cette victoire est la 23e de Pecco Bagnaia dans la catégorie MotoGP, ce qui fait de lui à présent le pilote ayant le plus gagné avec Ducati, dépassant Casey Stoner qu'il venait de rejoindre dans les tablettes une semaine plus tôt. Couplée à la chute de Jorge Martín, elle lui a aussi permis de partir en vacances en leader du championnat.

"Pecco sait parfaitement quand il doit attaquer et quand il doit au contraire gérer, pressentant presque ce qui va se passer", ajoute Gigi Dall'Igna. "Mais c'est son talent, sa vitesse et le courage de franchir ce pas de plus qui font de lui un champion absolu. Il sait gagner aussi bien en imprimant un rythme effréné du début à la fin, impossible à suivre pour les autres, qu'en imposant des courses plus 'raisonnées' comme celle-ci, sur une piste où, de plus, nous n'étions définitivement pas les favoris."

Pas les favoris, peut-être, pourtant Ducati a décroché un quintuplé lors de ce GP d'Allemagne, comme précédemment au GP d'Espagne, sur deux pistes qui, il y a encore quelques années, étaient de mauvais moments à passer pour la moto italienne.

Photos - La victoire de Pecco Bagnaia au GP d'Allemagne MotoGP