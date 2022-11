Bagnaia entre joie et soulagement : "Tout est devenu plus léger"

Charger le lecteur audio

Deux semaines après avoir manqué la première balle de match à Sepang, où il avait pourtant fait le maximum en s'imposant, Pecco Bagnaia a converti la deuxième : sa neuvième place et la quatrième de Fabio Quartararo à Valence lui ont permis de devenir Champion du monde du MotoGP. Ne cachant pas sa nervosité au cours des dernière semaines et encore plus ce week-end, l'Italien est naturellement ravi d'ajouter son nom au palmarès de la catégorie reine, mais aussi apaisé.

"Je suis très, très heureux parce que dans ma plus mauvaise course de l'année, ça a eu une saveur particulière : j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'ai vu que le panneau disait que j'étais champion et à ce moment là, tout est devenu plus léger, plus agréable, c'était incroyable", a confié Pecco Bagnaia en conférence de presse. "Mon émotion est incroyable."

Même si à aucun moment de la course le titre de Bagnaia n'a été mis en doute, puisqu'il était aisément parmi les 14 premiers et que Fabio Quartararo ne jouait pas la victoire, le pilote Ducati a dû se battre. Un contact avec le Français en début d'épreuve a causé des dégâts sur sa moto, dont le comportement a été affecté.

"Ce n'était pas facile parce qu'après la lutte avec Fabio, j'ai perdu une ailette et tout a été un cauchemar : tour après tour, j'ai essayé de me défendre mais c'était très, très dur et la course a été très longue, mais je suis très fier de moi et de ce qu'on a fait. C'est incroyable."

Rossi a prodigué les bons conseils

Pecco Bagnaia est le premier pilote italien titré depuis Valentino Rossi

Pecco Bagnaia succède à différentes légendes du championnat à plusieurs égards : il est le deuxième pilote italien champion sur une moto italienne après Giacomo Agostini, le deuxième à remporter le titre avec une Ducati après Casey Stoner et le deuxième représentant de son pays sacré dans l'ère MotoGP après son mentor Valentino Rossi. Ce dernier lui a été d'une aide précieuse samedi, en l'aidant à relativiser le stress qu'il ressentait et à réaliser sa chance d'être en capacité d'offrir à Ducati et à l'Italie un tel résultat.

"J'ai vu beaucoup, beaucoup de visages en pleurs [après l'arrivée], et c'était incroyable", a souligné Bagnaia. "J'ai pleuré aussi. C'était une victoire incroyable parce que je le sentais, je sentais ce poids sur mes épaules, pour redonner ce titre à mon équipe, à Ducati, à l'Italie."

"Ce n'était pas facile, mais après j'ai discuté avec Vale et hier, il m'a dit 'Tu dois être fier d'avoir cette possibilité, tout le monde n'a pas à ressentir ça. Oui, tu ressens la pression, l'anxiété, la peur, mais tu dois en être en fier, tu dois être heureux de l'avoir et essayer de profiter'. Et j'ai essayé de le faire. Aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné [en course] ! Mais sincèrement, je suis vraiment heureux."