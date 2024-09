Le bon coup de Bagnaia dans son "championnat d'erreurs" face à Martín

Le duel en dents de scie entre Pecco Bagnaia et Jorge Martín se poursuit. Six jours après son zéro pointé le dimanche au GP d'Émilie-Romagne, pendant que Martín prenait de gros points, Bagnaia a pu refaire la moitié de son retard au championnat en remportant le sprint de Mandalika ce samedi, alors que c'était au tour de son rival de mordre la poussière.

Bagnaia devait se contenter de la quatrième place sur la grille de départ, un drapeau jaune en Q2 l'ayant probablement privé de la deuxième place, mais il a doublé Pedro Acosta et Marco Bezzecchi à l'extinction des feux. Martín était alors le seul à le devancer, avant sa chute à la fin du premier tour. L'Italien a passé tout le reste du sprint en tête, avec successivement Acosta, Bezzecchi, Marc Márquez et Enea Bastianini comme premiers poursuivants, sans qu'aucun ne soit suffisamment proche pour porter une attaque.

La course de Bagnaia a été conditionnée par l'erreur de Martín. Dans les instants précédant la chute de son rival, il a compris que ce dernier n'arrivait pas à bien prendre le virage et jusqu'à l'arrivée, il a préféré rester prudent dans cette section. "Quand j'ai vu Jorge entrer dans ce virage, je me suis dit 'S'il ferme cette trajectoire, je vais me prendre quatre secondes' parce qu'il est entré beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, avec beaucoup d'angle, mais les conditions étaient très chaudes avec 63°C sur l'asphalte", a expliqué Bagnaia.

"Je pense que c'est la pire piste que l'on a jamais eue, la plus bizarre, les conditions les plus difficiles que l'on a eues pendant un week-end ou pendant la saison, donc ce n'était pas facile d'être performant. Quand j'ai vu la chute, j'ai commencé à être très rapide dans les trois autres secteurs, mais très lent à cet endroit. Je contrôlais un peu, en me disant que je devais attaquer dans les trois premiers secteurs pour contrôler dans le dernier. Ça a fonctionné. Ça ne fonctionnera pas demain mais je suis content pour cette journée."

Bagnaia a cependant eu une belle frayeur, quand Bezzecchi a manqué son freinage juste derrière lui et l'a évité de peu : "D'abord je l'ai entendu, puis je l'ai vu. Quand j'ai commencé à entendre, j'avais le visage de quelqu'un proche de se faire manger, puis je l'ai vu sortir à l'extérieur. Je pense qu'il a eu le bon réflexe avec ce qu'il se passait. On peut très facilement bloquer l'avant à cet endroit et c'était très serré."

Les performances à l'origine des multiples erreurs ?

La chute de Martín fait une nouvelle fois évoluer le championnat, avec un écart qui continue de fluctuer au gré des erreurs de l'un ou de l'autre. Bagnaia ne peut que constater leur manque de constance, qu'il attribue aux performances exceptionnelles atteintes cette année, en particulier au niveau des pneus, en repoussant plus que jamais les limites.

"Jusqu'à demain après-midi, je ne dirai rien [sur l'écart au championnat]. Il semble que cette année, on a un championnat d'erreurs. Selon moi, cela vient des performances des pneus. Le pneu arrière a fait d'énorme progrès mais on freine très fort parce que l'arrière le permet, alors qu'il y a plus de soucis à l'avant. On entre beaucoup plus vite dans tous les virages. Les progrès dans les performances grâce à Michelin sont incroyables cette année."

"On a beaucoup amélioré le rythme toute la saison, sur tous les circuits, mais quand on atteint cette limite, c'est facile de chuter. C'est super important pour le championnat mais on doit être concentrés."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia pense que Ducati a déjà une solution pour éviter les glissades de l'avant, sous la forme d'un nouveau châssis évalué au test de Misano, mais la pièce n'est pas encore produite en suffisamment d'exemplaires : "Malheureusement, je ne peux pas m'en servir maintenant parce que ça aiderait bien, mais ce n'est pas prêt pour les quatre GP24 donc je ne vais pas l'utiliser."

Quand tu es devant, tu commences à trop réfléchir.

Bagnaia se contente donc de sa moto actuelle mais aussi de sa situation, avec un rôle de chasseur derrière Martín qui ne lui déplaît pas : "Je suis sûrement dans une moins bonne position que lui mais il doit faire plus attention. Actuellement, comme aujourd'hui, je n'avais rien à perdre pour jouer la victoire. Pour une raison ou une autre, quand tu es derrière que tu dois gagner, c'est plus facile."

"Quand tu es devant, tu commences à trop réfléchir. Cela n'aide pas et il faut aussi prendre en compte que celui de derrière attaque beaucoup. On est quatre dans la lutte pour le championnat, à 11 courses du but donc on doit être concentrés."

Des progrès ce samedi

Après le succès remporté par KO ce samedi, Bagnaia ne sera pas le favori dimanche en raison du rythme impressionnant affiché par Martín depuis le début du week-end... mais le pilote de l'équipe officielle aura peut-être les armes pour répliquer. Bagnaia exclut d'utiliser le pneu tendre à l'arrière, en raison de la dégradation causée par la forte chaleur, et souffrait avec le medium vendredi. Il a cependant fait des progrès dans les réglages de sa moto.

"On sait que ce n'était pas le week-end idéal jusqu'à la course mais on a progressé [en EL2] et on a fait un pas en avant ce matin. On a compris quelque chose en qualifications, je n'ai pas pu conclure à cause du drapeau jaune mais je savais que ma performance pourrait être suffisante pour jouer la victoire."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sincèrement, hier on a eu des soucis pendant les Essais et tout ce que j'essayais ne fonctionnait pas", a-t-il concédé. "Les premiers progrès ont été faits ce matin, j'ai eu de meilleures sensations sur la moto et c'était bien de progresser. J'ai compris quelque chose de plus en qualifications, mais je n'ai pas pu en profiter avec le drapeau jaune."

"Je pense qu'il faudra juste essayer quelque chose de plus demain matin lors du warm-up et je pense que l'on pourra être prêts pour la course."