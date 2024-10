Pour Bagnaia, la chute du GP d'Aragón "pèse" sur son championnat

Jorge Martín a passé l'essentiel de la saison en tête du championnat, Pecco Bagnaia n'ayant eu l'avantage qu'après trois Grands Prix, néanmoins l'écart reste faible et ne cesse de fluctuer au gré des performances et des erreurs de l'un ou de l'autre, très rarement directement confrontés en piste. Depuis le GP d'Aragón, où l'écart était de 27 points, il a atteint jusqu'à 37 unités et a un temps été réduit à quatre petits points.

Après avoir survolé le week-end au Japon, la dynamique était du côté de Bagnaia, revenu à dix points... mais l'Italien a été à la peine en Australie et l'écart a doublé. Certain que le titre se jouera à Valence, le vainqueur des deux derniers titres ne s'inquiète pas de ces variations et estime surtout payer les points perdus dans son accrochage avec Álex Márquez en Aragón.

"Je pense que c'est comme en Indonésie", a commenté Bagnaia sur le site officiel du MotoGP après l'arrivée à Phillip Island. "On continue à se rapprocher, s'éloigner, se rapprocher, s'éloigner. Nos performances sont très équilibrées. Malheureusement, le contact qui m'a fait tomber avec Álex Márquez [au GP d'Aragón] pèse plus sur le championnat maintenant, mais il faut être concentré et aborder les prochaines courses avec une bonne confiance. On va sur des pistes où je suis très rapide."

Jorge Martín et Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ravi d'avoir enfin eu un duel direct avec Bagnaia en piste en Australie, même s'il n'a duré que quelques virages, Martín a lui aussi minimisé l'influence de cette épreuve dans la lutte pour le titre. "Je prendrai toutes les opportunités que j'aurai de creuser l'écart", a-t-il souligné en conférence de presse.

"C'était sympa d'avoir une petite bagarre avec Pecco parce qu'habituellement, il est devant et il s'échappe, ou je suis devant et je m'échappe, donc enfin, au moins, on s'est battus pendant un tour et j'ai pris du plaisir. En tout cas, j'ai perdu 11 points [au Japon], là j'en ai gagné dix, la semaine prochaine on ne sait pas... Il faut se concentrer course après course."

Trois Grands Prix pour se départager

Trois Grands Prix restent à disputer, sur des terrains qui pourraient favoriser l'un ou l'autre. En 2023, Martín avait gagné les deux courses en Thaïlande, les deux hommes étaient sur la retenue en Malaisie mais Bagnaia avait pris un point de plus sur l'ensemble du week-end, et l'Italien avait fait la différence à Valence. Quel sera le scénario cette saison ?

"Je ne sais pas", a reconnu un Jorge Martín ne souhaitait faire aucun pronostic : "Toutes les saisons sont différentes. L'an dernier, j'étais très performant dans la dernière partie de la saison donc je pense que ce sera comme d'habitude : Pecco, Marc [Márquez], Enea [Bastianini], moi, je pense qu'on a toujours une chance de victoire. Pour moi, c'est déjà très bien de pouvoir me battre pour le championnat avec Pecco, de pouvoir me battre pour des courses avec Marc, donc j'essaierai à nouveau en Thaïlande."

Buriram représente en tout cas un terrain de jeu idéal pour le pilote Pramac : "On a l'expérience de la saison dernière. Je pense qu'on sait pas mal comment travailler sur la moto pour le week-end prochain, donc je suis assez content qu'on puisse commencer avec une bonne base de réglages et faire un bon travail."

Pecco Bagnaia espère de son côté avoir de quoi réduire l'écart lors des deux derniers rendez-vous de l'année en Asie, sur des circuits qui devraient mieux lui réussi que Phillip Island : "Ce sont deux pistes où je suis plus rapide qu'ici. Ici [en Australie], j'ai toujours eu de bons résultats mais je n'ai jamais été aussi rapide qu'à Motegi ou sur d'autres circuits. Buriram et la Malaisie sont deux pistes qui conviennent mieux à mon pilotage. Je pense que je pourrai être plus fort."

"En arrivant [en Australie], on savait qu'il y avait un risque élevé de perdre des points. On a juste fait le maximum pour l'éviter mais ça n'a pas été suffisant et Jorge a fait un travail parfait tout le week-end. On verra à Buriram. Je pense qu'on aura une bonne chance de se battre. Il a gagné l'an dernier mais on verra cette année."