Bagnaia en colère de repartir sans points après son accrochage

C'est un Pecco Bagnaia "en colère" qui quitte ce soir le circuit de Portimão, après sa chute lors de la course principale. L'Italien s'est accroché avec Marc Márquez à trois tours de l'arrivée, alors que tous deux se battaient pour la cinquième place. Lorsque l'Espagnol l'a attaqué dans le virage 5 et qu'il a élargi sa trajectoire, le pilote Ducati a cherché à le repasser à l'intérieur mais un contact les a tous les deux envoyés au tapis.

Entendus par les commissaires, les deux pilotes s'accordent pour y voir un incident de course somme toute assez classique, acceptant donc l'absence de pénalité. Néanmoins, Bagnaia défend son attaque, estimant ne pas avoir pris de risques particuliers.

"Quand Marc est arrivé, il a juste essayé de dépasser, il a élargi, j'ai essayé de décroiser, il a refermé sa trajectoire et on s'est touché", explique-t-il. "Quand il m'a dépassé, il a élargi. Quand un pilote devant vous, contre lequel vous vous battez, élargit, que voulez-vous faire ? Le repasser pour gagner des points. Alors de mon point de vue, ça n'était pas risqué."

"Je ne le voyais pas et lui n'a pas eu le temps de redresser la moto. Je pense donc que c'était difficile à éviter", ajoute-t-il, précisant qu'ils ont tous deux échangé lorsqu'ils ont été convoqués à la direction de course. "On y est allés ensemble. On est deux pilotes différents avec deux idées différentes et donc un point de vue différent, mais on était d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de sanction."

"C'est quelque chose qui me met en colère, mais c'est normal, c'est un incident de course et on doit avancer", ajoute Bagnaia. "Je suis en colère parce que j'ai terminé avec zéro point. L'année dernière, à la deuxième course [en Argentine], j'ai fait la même chose et j'ai terminé avec zéro point, par ma faute. Cette année, c'est un incident de course. On sait parfaitement qu'avec encore 38 courses, le championnat est très long, mais je voulais être plus constant dans mes résultats, et non pas commencer avec zéro point dès la deuxième course comme l'année dernière."

Après avoir dû se contenter de la quatrième place du sprint samedi, le champion en titre encaisse effectivement un score vierge ce dimanche, ce qui se ressent immédiatement au championnat puisqu'il glisse au quatrième rang à 23 points du nouveau leader, le vainqueur du jour Jorge Martín. C'est précisément ce que Bagnaia souhaitait éviter, lui qui a dû attendre le dernier Grand Prix pour être titré l'an dernier et qui, déjà, fait à chaque course le décompte de la quarantaine d'épreuves au programme de cette saison.

Sa frustration prend aussi sa source dans sa performance, inférieure à ce qu'il espérait. "Avant le départ, j'étais confiant parce qu'hier et ce matin, mes sensations étaient bonnes. Je me sentais mieux avec le grip et tout allait de mieux en mieux. Je pensais donc faire une course d'attaque et essayer de bien contrôler les pneus. Mais dès que je suis parti, je me suis trouvé plus en difficulté. Je m'attendais à être plus rapide, or les gars de devant étaient trop rapides pour moi."

Avant Marc Márquez, c'est Pedro Acosta qui avait attaqué Pecco Bagnaia. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Longtemps quatrième, Pecco Bagnaia a été dépassé à cinq tours de l'arrivée par un Pedro Acosta irrésistible, auquel il a été incapable de répliquer à ce stade de la course même s'il avait précédemment repoussé une première attaque du rookie. "J'ai essayé de gérer les pneus, mais c'était difficile. J'ai essayé d'être le mieux placé possible, mais quand Pedro est arrivé, il était trop rapide. Il avait un rythme très rapide. Il patinait et glissait beaucoup mais il était très rapide."

Le pilote Ducati a en partie levé le voile sur ses difficultés, expliquant qu'il a vu réapparaître les vibrations que connaissent régulièrement les Ducati en ce début d'année, et également qu'il perdait du temps dans les virages 4 et 5.

"Par rapport à ceux de devant, j'avais du mal à tenir une trajectoire serrée avec la même quantité de grip. Ils étaient très rapides dans les virages 4 et 5. Je gagnais du temps ailleurs, mais au virage 4 ils gagnaient quelque chose comme deux dixièmes à chaque accélération, et au virage 5 je perdais là aussi deux dixièmes à chaque tour. C'était difficile à comprendre. J'essayais de prendre des trajectoires différentes, d'avoir la même vitesse qu'eux dans les virages, mais j'élargissais tout le temps. Il faut qu'on comprenne ça."

"Ça me fait chier, mais je ne peux rien y faire", conclut un Pecco Bagnaia agacé par le bilan de son week-end. "C'est la deuxième course et, comme l'année dernière, je la termine sans points. L'année dernière, c'était ma faute et cette fois c'est à cause d'un incident de course. Ça fait chier mais on se tourne vers la prochaine et on va essayer de faire le maximum. La piste me plaît. Il va sûrement falloir qu'on essaye de trouver comment améliorer mes sensations parce que ce week-end, ça a été vraiment compliqué."