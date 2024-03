Bagnaia pleinement concentré sur l'objectif d'un 3e titre

Pecco Bagnaia se présente au lancement du nouveau championnat MotoGP l'esprit libéré, quelques jours après l'annonce du nouveau contrat qui le lie à Ducati pour les saisons 2025 et 2026. Le pilote italien n'a jamais fait de secret quant à ses intentions pour la suite à donner à sa carrière et il assure que l'accord n'a pas été difficile à trouver après les deux saisons qui ont fait de lui la référence des Grands Prix moto.

"Renouveler mon contrat était très important pour moi et ça l'était aussi pour Ducati. C'est mieux d'avoir les idées claires et je peux me concentrer uniquement sur les résultats", témoigne aujourd'hui le pilote italien avec satisfaction, à la veille des premiers essais du GP du Qatar.

"On a commencé à parler de renouvellement l'année dernière", poursuit-il. "On était tous sur la même longueur d'ondes. Je veux Ducati et Ducati me veut, donc ça se rejoint. On avait le temps de le faire, on n'avait pas besoin de trop se presser. Mais il est clair que des deux côtés, on a fait du bon boulot, alors c'était assez facile de s'entendre. On est heureux ensemble, donc ça n'était pas très dur."

Alors qu'une très grande majorité des pilotes s'apprête à entamer cette nouvelle saison sans avoir de contrat allant plus loin que 2024, Pecco Bagnaia se retrouve aligné sur l'accord dont dispose déjà Brad Binder chez KTM. On sait également que Johann Zarco et Luca Marini ont un contrat couvrant les saisons 2024 et 2025, et il est fortement supposé dans le paddock que l'engagement de Pedro Acosta avec KTM court lui aussi sur le moyen terme.

Ces quelques pilotes ont donc l'avantage de pouvoir se focaliser pleinement sur la compétition, alors que débute celle qui doit être la saison la plus chargée du MotoGP avec 21 Grands Prix à disputer au cours des huit mois à venir.

"On arrive ici en très bonne forme", assure Bagnaia avant la première manche, lui qui a dominé les essais hivernaux. "On a parfaitement bien travaillé pendant les tests, on a réussi à faire tout ce qu'on avait prévu et mes sensations sur la nouvelle moto sont très bonnes. Évidemment, on n'a fait que cinq jours d'essais donc il faut encore qu'on enchaîne les tours, mais les sensations sont très positives et la moto de cette année semble être très compétitive alors je suis content."

Se sent-il différent mentalement en ce début de saison alors qu'il est désormais double Champion du monde en titre ? "Franchement, non, parce que je veux continuer à faire ce que je fais. L'ambition reste donc la même, le travail au stand est inchangé et le travail à la maison est même encore plus important. Ce sera toujours comme ça et je veux continuer comme ça."

L'ambition reste inchangée et c'est donc avec l'objectif très clair de remporter un troisième titre que le pilote Ducati se lance. "Trois c'est mieux que deux !" justifie-t-il dans un rire. "Je vais essayer de faire le maximum. L'ambition est de gagner à nouveau, évidemment. La performance de la moto est là, mon équipe est fantastique et, si on travaille bien, on a nos chances. Donc on va mettre la tête dans le guidon et pousser fort pour essayer de confirmer à nouveau."