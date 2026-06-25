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Bagnaia dit avoir "poussé" pour obtenir un contrat de 4 ans avec Aprilia

Engagé avec Aprilia jusqu'en 2030, Pecco Bagnaia explique sa volonté de s'engager sur le long terme par la confiance qu'il accorde à ce projet.

Léna Buffa
Mis à jour:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo de : Marc Fleury

Pour la première fois depuis le dernier accord scellé par Marc Márquez avec Honda, début 2020, un pilote et un constructeur s'engagent l'un avec l'autre pour quatre ans. C'est Pecco Bagnaia qui a obtenu ce signe évident de confiance de la part d'Aprilia, avec qui il s'est engagé à partir de 2027.

Le champion du monde 2022 et 2023 souligne que c'est lui qui a souhaité calibrer ainsi son contrat, assurant croire profondément au projet de Noale. Son transfert depuis Ducati va en tout cas l'obliger à se lancer dans la découverte d'une toute nouvelle moto, une première pour lui depuis son arrivée en MotoGP il y a huit ans.

"Je suis super excité, très heureux", réagit le pilote italien pour le site officiel du MotoGP. "On le savait déjà depuis longtemps, donc ça ne change pas grand-chose pour moi [que ce soit annoncé]. Mais c'est super que la nouvelle soit officielle, ça me plaît."

"J'ai poussé fort pour obtenir un contrat long terme", explique Pecco Bagnaia. "Quatre ans, ça paraît beaucoup pour un sport comme le nôtre mais je crois vraiment dans le projet et le soutien qu'ils me témoignent est formidable, alors je suis très heureux."

Lire aussi :

"C'était super important", ajoute-t-il au sujet de la durée du contra. Et de préciser ce jeudi, lors de la conférence de presse d'Assen, que cette approche correspond aussi au changement de règlement à venir : "Je crois dans le projet, je crois qu'avec le nouveau règlement, il faudra du temps. Il sera important de tout comprendre pour travailler sur le projet. J'ai poussé pour avoir quatre ans, ça leur a plu et on a décidé ça."

Bagnaia ne cache pas avoir eu également l'opportunité de rejoindre Yamaha, avec qui on sait qu'il a négocié. Mais sa réflexion a fini par le mener à la conclusion que les planètes étaient en train de s'aligner pour qu'il intègre le programme Aprilia, où il fera équipe ces deux prochaines années avec son meilleur ami sur la grille, Marco Bezzecchi.

"J'avais différentes options mais ce qui fait que j'ai vraiment poussé pour Aprilia, c'est que ça fait des années qu'on discutait et tous les ans je disais 'on verra'. Le moment est finalement venu et j'en suis très heureux parce que je pense qu'une équipe entièrement italienne peut faire un boulot incroyable."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Pecco Bagnaia court avec Ducati depuis 2019.

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Pecco Bagnaia, qui a couru pendant huit pour Ducati et s'est assuré une place à part dans le panthéon des pilotes de la marque, avec deux titres et le plus grand nombre de Grands Prix remportés. Il a malgré tout conscience que le vent a commencé à tourner l'année dernière et qu'il était temps d'aller voir ailleurs.

"Il est assez clair que l'année dernière a été une saison difficile", admet-il. "On a commencé à avoir une approche, un état d'esprit différents, et j'ai commencé à bâtir ma décision l'année dernière, plus ou moins à la moitié de la saison. C'était le bon moment."

"Mais il reste 13 courses, alors je veux vraiment terminer ma carrière chez Ducati avec des résultats fantastiques", ajoute Pecco Bagnaia, qui aborde l'un de ses Grands Prix fétiches, cette semaine, à Assen.

"Je veux me focaliser là-dessus. Je sais que notre potentiel grimpe et qu'on est plus rapides et plus forts à chaque course. J'ai hâte d'entamer ce week-end, je veux vraiment savourer chaque instant parce que je pense qu'on peut avoir le potentiel de se battre pour la victoire."

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