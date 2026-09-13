Bagnaia ne contrôle plus rien : "Je suis très frustré mais aussi humilié"

Le sprint du GP de Saint-Marin a marqué un cap inédit pour Pecco Bagnaia. Cela fait maintenant deux mois qu'il n'a marqué aucun point en MotoGP, après avoir enchaîné les contre-performances en qualifications comme en course. Depuis Silverstone, l'Italien décrit une Ducati incontrôlable en entrée de courbe comme à l'accélération.

Totalement perdu après les essais de vendredi, après avoir frôlé la chute à de nombreuses reprises, Bagnaia s'est senti "un peu mieux" samedi mais a encore éprouvé de grandes difficultés. Il a dû renoncer à plusieurs tours en Q1 après avoir failli perdre le contrôle de sa moto et ne s'est qualifié qu'en 14e position pour le sprint, qu'il a conclu à une anonyme 13e place… alors que Marc Márquez s'est imposé avec la même Ducati.

"Sincèrement, c'est très difficile de parler de sensations parce que je n'en ai aucune", a tenté d'expliquer Bagnaia devant la presse internationale, dont les reporters de Motorsport.com. "J'essaie juste de beaucoup attaquer. [Samedi] matin, je me sentais un peu mieux. En qualifications, avec un tendre neuf à l'arrière, j'avais le même grip que le tendre usé, donc c'était vraiment étrange. C'est également dur de comprendre pourquoi."

"Comme je le disais [vendredi], on peut très facilement voir la différence entre ce que ma moto fait et toutes les autres Ducati. Il y a une grosse, grosse différence, mais c'est dur de comprendre pourquoi. L'équipe n'a aucune réponse. [Samedi], j'ai juste essayé de faire le maximum."

Pecco Bagnaia a vécu un samedi très difficile à Misano. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je ne suis pas content. Je suis très frustré mais aussi humilié par mes sensations et ce qui se passe. Mais c'est comme ça donc je vais juste faire de mon mieux et donner le maximum aux gens et à Ducati."

Bagnaia est-il à court de solutions ? "Absolument", a-t-il admis. "Je fais le maximum, l'équipe fait le maximum avec ce que l'on a, mais il manque quelque chose. C'est difficile pour tout le monde de comprendre quoi faire. On essaie juste de trouver une amélioration, mais c'est difficile."

Lorsqu'il lui est demandé s'il aurait été capable de surmonter de telles difficultés lorsqu'il se battait pour le titre, Bagnaia a répondu que sa moto avait surtout un comportement beaucoup plus cohérent : "Ça n'arrivait pas. Actuellement, il se passe des choses que je ne peux pas contrôler. Sur les réseaux sociaux, le MotoGP a publié une vidéo de moi en entrant dans le virage 14 dans un tour, et j'ai complètement perdu l'arrière, sans rien faire. C'est quelque chose que je ne peux absolument pas contrôler."

"En 2022, 2023, 2024, 2021, 2019... la moto faisait toujours la même chose. En 2025, il n'y a qu'au Japon qu'elle a refait ces choses. Je savais ce que la moto allait faire. Toute l'année dernière – le Japon mis à part – et cette année, la moto fait des choses bizarres. Et encore plus dans les trois derniers GP."

Une moto au comportement inversé

Pecco Bagnaia n'est pas en mesure de demander des changements précis à Ducati, tant le comportement de sa moto n'a plus de sens à ses yeux : "J'essaie juste de faire de mon mieux mais ma façon de travailler est différente de quand je gagnais. Quand je gagnais, je demandais toujours des choses très précises. Ce n'est pas le cas maintenant parce que je ne ressens rien."

"Et quand j'ai dit que je ne ressentais aucune différence entre le pneu tendre et le medium [samedi] matin et [vendredi], et que je ne ressentais aucune différence entre un tendre neuf et un usé, ça voulait dire que le problème était énorme. C'est difficile de comprendre cette chose."

Pecco Bagnaia ne comprend plus sa Ducati à Misano. Photo de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

"Actuellement, on n'a aucun plan", a-t-il reconnu. "On essaie juste de comprendre la situation. Mais le problème, c'est qu'avant, quand j'avais moins d'adhérence, l'équipe essayait de charger l'arrière pour avoir plus de soutien. Maintenant, quand j'ai peu de grip, si on charge plus l'arrière, je perds du grip."

"Quand on freine, normalement il faut que ce soit avec les pneus, mais si je le fais, c'est pire que juste freiner sur l'avant. Tout s'est inversé. J'ai l'impression d'entrer dans le virage en étant sur l'embrayage, sans aucun frein moteur. La moto ne peut pas fonctionner comme ça."

Bagnaia essaie de ne pas se laisser gagner par la frustration et conserve la même approche au début de chaque journée. "Prendre la piste et attaquer", a-t-il résumé. "Et faire le maximum, avoir la meilleure approche possible, également quand je reviens au garage. J'ai appris que c'était important. Mais les résultats ne viennent toujours pas, donc je ne sais pas."