Bagnaia se méfie toujours de Quartararo, Márquez et Bastianini

Pecco Bagnaia a beau avoir signé le meilleur temps au cours de chacune des deux journées du test de Portimão, qui s'est conclu avec sept Ducati aux huit premières places, il se méfie encore de la concurrence. Invité à citer ceux qu'il considère comme ses principaux rivaux pour le titre 2023, le Champion du monde en titre 2023 n'a pas nommé en priorité les pilotes Aprilia, qui ont pourtant fait forte impression, assurant surtout craindre deux anciens Champions et son nouveau coéquipier.

"C'est dur à dire après un test, mais je peux nommer Quartararo, Márquez, Bastianini, les Aprilia ont été rapides, Marini pendant tout le test, Bezzecchi a été performant, Álex Márquez a été performant...", a listé Bagnaia sur le site officiel du MotoGP. "Beaucoup de pilotes ont été rapides dans ce test donc c'est difficile. Mais si je devais en nommer trois, je dirais Bastianini, [Marc] Márquez et Quartararo."

Bagnaia a confié ne pas avoir analysé le rythme de tous les pilotes et avoir surtout regardé du côté des performances de Fabio Quartararo et Enea Bastianini, selon lui impressionnants dans les relais longs : "Sincèrement, Quartararo était assez rapide. Ils ont fait de gros progrès par rapport aux journées précédentes. Je suis certain que Quartararo sera très performant et qu'il sera un prétendant dès le début. Bastianini a aussi été très performant, considérant qu'il a eu plus de soucis que moi pendant ce test. Pour le moment, je veux juste me concentrer sur moi pour peut-être trouver des améliorations avant la course."

Et concernant ses propres performances, Pecco Bagnaia ne voit que du positif. L'Italien s'estimait prêt "à 90%" après les essais effectués samedi et la dernière journée en piste lui a permis de cocher les dernières cases. Sur un tour, en course sprint comme dans les relais longs, la Ducati ne semble avoir aucune faiblesse.

"On a travaillé dur et bien dans ces cinq journées de tests de pré-saison. Maintenant, je peux dire avec confiance que nous sommes prêts à 100% pour la première course. Tout s'est bien passé, on a fait des courses sprint avec les deux pneus et mes sensations étaient bonnes avec les deux. En fin de journée, le time attack était très performant. Je suis très content, il faut garder la tête froide et continuer comme ça pour bien préparer la première course mais je pense qu'on peut être satisfaits de notre test."