Bagnaia craint encore des "surprises" dans la course au titre

Pecco Bagnaia aborde le week-end le plus important de sa carrière au Grand Prix de Valence. Une arrivée parmi les 14 premiers ou tout simplement une course remportée par un autre pilote que Fabio Quartararo lui assurerait de devenir Champion du monde du MotoGP, quatre ans après avoir réussi la même performance en Moto2. Longtemps distancé par Quartararo cette saison, Bagnaia a réussi à transformer un déficit de 91 points en avantage de 23 points, et la dynamique est définitivement en sa faveur puisqu'il reste sur un succès à Sepang.

Ce net avantage lui permet-il d'aborder le GP de Valence dans la sérénité ? "Sincèrement, non !" a reconnu Bagnaia en conférence de presse ce jeudi. "Il y a toujours une possibilité [de perdre le titre]. Il faut continuer à attaquer. Il sera très important d'être intelligent ce week-end : on est mieux placés que Fabio mais on doit finir le boulot donc la concentration est au maximum. Je vais essayer d'être concentré tout le week-end et comme toujours, de finir le plus haut possible."

Et c'est justement le plus haut possible que Bagnaia avait conclu la saison 2021 sur le même circuit il y a un an, avec une victoire et un triplé pour Ducati. Mais malgré ce nouveau signal plus que favorable, l'Italien reste fidèle à sa prudence : "C'est sûr que cette piste est assez bonne pour nous. La moto a un très bon comportement et on a progressé depuis l'an dernier. Mais on sait que le MotoGP est un monde fait de surprises, il se passe toujours quelque chose. Notre principal objectif sera de travailler comme d'habitude, d'être performants comme d'habitude et de nous battre pour les premières places si c'est possible."

Pecco Bagnaia pourra compter sur le soutien de ses proches, venus l'entourer ce week-end, mais aussi sur l'aide de Valentino Rossi, son mentor dans la VR46 Riders Academy, puisque le dernier champion italien de la catégorie reine fait lui aussi le déplacement : "C'est très bien et ça pourrait vraiment m'aider d'avoir Vale avec nous. il sera là pour nous mais aussi pour tous les pilotes de l'Academy. Il connaît très bien cette situation, il sait très bien comment je me sens. Il va être un vrai coach et sa présence sur le circuit va vraiment m'aider."

Un titre de Pecco Bagnaia dimanche serait synonyme de record, aucun pilote n'ayant réussi à combler un retard de 91 points pour devenir Champion du monde dans l'Histoire du championnat. L'année n'avait pas bien débuté pour le pilote Ducati, entre une Desmosedici version 2022 qui a eu besoin de plusieurs courses pour délivrer tout son potentiel, et des chutes à répétition qui lui ont coûté de précieux points.

Celle du GP d'Allemagne a été celle de trop pour Bagnaia, qui a fait son introspection : "C'est sûr que cette année, avec tous les hauts et bas en début de saison, il y avait de la pression. J'étais performant quand je tombais mais je faisais des erreurs. J'ai essayé d'analyser pourquoi je tombais et ça m'a aidé à mieux comprendre chaque situation."

"Le Sachsenring m'a donné une très bonne leçon parce que j'étais sûr d'avoir un plus gros potentiel qu'un pilote qui fait des coups – rapide dans une course, lent ou à terre dans une autre", a précisé Bagnaia. "Ce n'était pas facile à comprendre mais quand ça a été le cas, tout s'est amélioré. J'ai commencé à mieux travailler pendant les week-ends, j'ai toujours mieux préparé les courses en pneus usés. La situation était mauvaise après le Sachsenring et course après course, on s'est toujours rapprochés."

"C'est l'année au cours de laquelle j'ai le plus appris. J'ai appris à être plus calme, à mieux travailler pendant les week-ends de course. J'ai eu un bon comeback, je suis très fier de mon équipe, de ce qu'on a fait jusque-là, mais maintenant on doit finir le boulot. J'espère vraiment profiter du week-end, dès aujourd'hui, et avoir une bonne course dimanche."

Bagnaia a semblé retomber dans ses travers au Japon, quand il a chuté dans le dernier tour en attaquant Quartararo pour la huitième place, mais cette erreur était "très différente" car elle n'était rien de plus que le résultat d'un pilote ayant eu les yeux plus gros que le ventre. Les courses suivantes ont montré qu'il restait sur la bonne voie, avec deux troisièmes places suivies d'un succès à Sepang.

"Au Japon, j'ai juste été trop ambitieux et j'ai eu de la chance à deux égards : ne pas percuter Quartararo et qu'il ait été [en retrait] avec moi, donc il n'a pas pris beaucoup de points. J'ai eu beaucoup de chance. Je savais que c'était crucial, très important, d'être performant même dans des conditions où j'avais du mal, comme sous la pluie en Thaïlande. En Australie, j'ai essayé de faire de mon mieux mais dans le dernier tour, c'était trop risqué de jouer la victoire."

"En Malaisie, je savais que c'était crucial d'arriver [à Valence] avec le plus de points possible donc mon principal objectif était de gagner. Enea [Bastianini] m'a mis beaucoup de pression, il forçait beaucoup pour s'imposer mais j'étais très rapide dans le dernier tour et j'ai réussi à gagner. C'était crucial de remporter [la course]."

Les risques pris à Sepang face à Bastianini ont souri à Bagnaia puisque seul un cataclysme pourrait désormais le priver du titre mondial : "En le doublant dans le dernier tour, il fallait attaquer pour ne pas lui donner la moindre opportunité des dépassement. J'ai pris quelques risques mais c'était important d'arriver ici avec quelques points d'avance."