Bagnaia ne croit pas en ses chances de titre dès le Qatar

Pecco Bagnaia aborde le Grand Prix du Qatar avec une avance de 14 points sur Jorge Martín et s'il en conserve au moins 12 après la course sprint, il aura une chance de décrocher son deuxième titre mondial en MotoGP lors de l'épreuve principale. Mais avec encore 74 points à attribuer cette saison, le pilote Ducati s'attend plutôt à un dénouement à Valence, dans une semaine.

"Je ne considère pas ce week-end comme une balle de match, sincèrement", a assuré Bagnaia en conférence de presse ce jeudi. "Je crois que je dois marquer 23 points de plus [que Martín] et c'est trop en un seul week-end. Jorge fait un très bon travail et ce sera plus important de réfléchir séance par séance, d'avancer comme le week-end dernier à Sepang et d'essayer d'être performant."

"Je pense qu'il y a une possibilité, une petite chance, mais c'est très difficile que ça arrive", a ajouté le Champion en titre. "Pour avoir ce genre de situation, je pense que la seule possibilité serait que Jorge rencontre un problème parce que sans problème, c'est difficile, presque impossible, de reprendre 23 points en un week-end avec le niveau que nous avons actuellement."

Lire aussi : MotoGP Pecco Bagnaia Champion du monde au GP du Qatar si...

L'écart n'a évolué que d'un point entre Bagnaia et Martín à Sepang et l'Italien sent qu'il sera à nouveau très difficile de faire une différence significative ce week-end : "Actuellement, les 14 points d'avance que l'on a au championnat, ce n'est rien. 37 points par week-end, c'est beaucoup, et on peut gagner ou perdre beaucoup de points. Ce sera important d'être calme, de bien travailler et d'essayer de faire le maximum. Le week-end dernier, il a gagné trois points le samedi et en a perdu quatre le dimanche. C'est très équilibré et je pense que ce sera encore un tête-à-tête."

Je vis ce week-end comme un week-end normal. Je sais parfaitement comment la pression peut arriver.

Pecco Bagnaia cherche même à se détacher autant que possible de la pression inhérente à la lutte pour le titre mondial et veut aborder le GP du Qatar comme tous les autres : "Je vis ce week-end comme un week-end normal. Je sais parfaitement comment la pression peut arriver. Actuellement, je sens que la seule façon d'être à nouveau sacré est d'attaquer et d'être devant. En ce moment, la pression est différente de ce que je ressentais à Valence l'an dernier. J'aimerais juste prendre du plaisir, attaquer comme je le veux et essayer d'être toujours devant, peut-être à nouveau en pole position, et d'apprécier le pilotage."

Jorge Martín et Pecco Bagnaia

Faire la différence est d'autant plus difficile que les deux rivaux pour le titre disposent de la même moto et ont accès à toutes les données de l'autre, ce qui convient très bien à Bagnaia : "Ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. Il peut voir mes données quand je suis plus rapide, je peux voir les siennes quand il est plus rapide. C'est la même chose pour moi."

Comme Martín, Bagnaia est monté une fois sur le podium à Losail depuis son arrivée en MotoGP et, même s'il avait souffert l'an dernier, avec une Ducati qui n'était pas encore optimisée lors de la manche d'ouverture de la saison, il se sent en capacité de briller ce week-end.

"On sait parfaitement que l'asphalte a été refait et que ça pourrait solliciter les pneus. Je pense que ce sera exigeant pour les pneus parce que ça sera nouveau. On verra, c'est une piste que j'aime, c'est une piste où j'ai toujours été performant, sauf l'an dernier, c'était au mauvais moment de la saison. J'ai toujours le record de la piste et je pense que notre moto convient très bien à cette piste."