Bagnaia croit à un top 5 après le "désastre" de Silverstone

Pecco Bagnaia reste sur l'un de ses week-ends les plus difficiles en MotoGP. L'Italien n'a marqué aucun point au GP de Grande-Bretagne, après avoir eu d'immenses difficultés à exploiter les pneus et souffert encore plus que les autres pilotes Ducati de la dégradation excessive. Il était en plus diminué par son opération pour un arm-pump et il était privé de son chef mécanicien, Cristian Gabarrini.

"J'ai des difficultés avec le grip arrière et à Silverstone", a reconnu Bagnaia à son arrivée sur le MotorLand Aragón, face à la presse écrite, dont Motorsport.com. "Avec le tendre ou le medium, j'avais trois tours avec un bon niveau d'adhérence, puis je n'avais plus du tout d'arrière, donc c'était difficile pour moi, dans le time attack aussi."

Bagnaia s'attend à un retour à la normale au GP d'Aragón, sur un circuit plus adapté à sa moto et aux spécificités de son pilotage. "Ça sera une autre histoire par rapport à Silverstone", a prédit l'Italien. "Je suis certain que Ducati a plus de potentiel qu'Aprilia, parce que le niveau de grip et le tracé ressemblent plus à Brno, c'est une piste pour nous."

"Et c'est le seul circuit qui tourne sur la gauche où je peux avoir de bonnes sensations donc on verra si on peut se battre, si on peut avoir le potentiel. Il faudra bien travailler. Heureusement, Cristian sera là ce week-end donc on pourra beaucoup mieux travailler. Je suis prêt pour le week-end."

Pecco Bagnaia espère renouer avec les premières places au GP d'Aragón. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Habituellement, j'ai du mal quand les virages sont serrés et sur cette piste, on a beaucoup de virages très longs sur la gauche, et c'est mieux pour moi", a détaillé Bagnaia. "Il y a Phillip Island, mais le vent est un problème pour moi, ça me pose plus de difficultés. Mais cette piste est bonne pour moi parce qu'il y a de bons freinages, de bons virages sur la gauche, ouverts, et ça joue en ma faveur."

Il faut être réaliste. Le dernier week-end a été un désastre.

Au cœur d'une campagne 2025 difficile, Bagnaia avait connu une éclaircie en prenant la troisième place au GP d'Aragón, derrière les indéboulonnables frères Márquez. Il aimerait reproduire la performance mais se garde d'afficher un objectif trop ambitieux après la douche froide anglaise.

"L'an dernier, je suis monté sur le podium et [maintenant] je me sens un peu mieux, donc j'espère [pouvoir jouer le podium] mais il faut être réaliste. Le dernier week-end a été un désastre et il faut comprendre les sensations. L'an dernier, j'avais beaucoup de mal à ralentir la moto mais le grip n'était pas mauvais, cette année, j'arrive à mieux freiner mais il y a moins de grip, donc on verra. Je pense que le top 5 est l'objectif réaliste."

Pecco Bagnaia (Ducati) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

On attend des températures fraîches en matinée et plus de 30°C dans l'après-midi, des conditions assez favorables, même si Bagnaia a révélé s'être fait une frayeur en préparant le week-end.

"Je me suis fait un peu peur en arrivant ici parce que j'ai cherché les prévisions météo et j'ai mis la mauvaise ville. Ça me disait une maximale de 42°C, une minimale de 38°C, et ça m'a fait très peur ! Puis je me suis rendu compte que ce sera un peu moins. C'était Aragona, mais je ne sais pas où c'est ! C'est mieux comme ça, parce que rouler sur une moto avec 42°C ici, ça pourrait être problématique."