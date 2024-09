Bagnaia a cru qu'il allait revivre le "cauchemar" de 2023 à Mandalika

L'an passé, le week-end de Pecco Bagnaia avait très mal débuté, puisqu'il n'était pas parvenu à entrer en Q2, avant de se conclure sur une victoire depuis la 13e place sur la grille. L'Italien a un temps cru qu'un scénario aussi tortueux se profilait ce vendredi puisqu'il a passé une grande partie de la journée mal placé, avant de soudainement revenir au contact des leaders, presque miraculeusement, quand il a pris un pneu tendre à l'arrière.

Quatrième à moins d'un dixième d'Enea Bastianini, Bagnaia a ainsi assuré sa place en Q2 et s'est grandement simplifié la suite des événements. "Je revivais le week-end cauchemardesque de l'an dernier, mon équipe aussi je pense", a déclaré le pilote Ducati. "On était un peu sous pression mais heureusement, dès que j'ai pris un tendre neuf, tout est redevenu fantastique."

"On a juste perdu un peu de temps ce matin parce qu'on a décidé d'adopter la même stratégie que l'an dernier avec l'électronique mais il y avait moins d'adhérence et je n'accélérais pas en sortant des virages. J'avais un peu de mal. On a fait des changements et cet après-midi, je ne sais pas pourquoi mais dans les virages à droite, j'avais beaucoup de mal, je perdais une seconde par rapport aux leaders."

"Les deux qui avaient les mêmes pneus que moi, Martín et Enea, roulaient en 1'30"6, je roulais en 1'30"6, 1'30"5. J'avais des difficultés. Rien de ce qu'on essayait ne fonctionnait donc c'était une situation bizarre. Dès qu'on a changé le pneu arrière et que l'on a pris un tendre neuf, tout est revenu. J'ai senti que c'était bon et que ça m'aidait beaucoup à me sentir beaucoup mieux et à me calmer parce que sans ça, ça aurait été problématique."

Bagnaia ne veut pas s'inquiéter de ses performances avec le medium pour le moment, préférant penser aux qualifications et à la course sprint, lors desquelles le tendre sera privilégié : "Je me sens bien pour demain parce que demain matin, on aura un tendre usé, et dans le sprint je pense que l'on aura le tendre. Pour la course longue, j'ai vu qu'Enea et Martín faisaient des tours fantastiques ce matin, Franco [Morbidelli] aussi. Je pense qu'on est plus proches que ce qu'on a vu ce matin donc je ne veux pas trop penser à ce qu'il s'est passé aujourd'hui."

Les malheurs de Bagnaia n'étaient pas totalement finis en fin de séance puisqu'il est tombé en panne d'essence, ce à quoi il s'attendait puisqu'il a fait un tour de plus que prévu. Son futur coéquipier, Marc Márquez, l'a aidé à regagner la voie des stands. Quant à celui qui partage actuellement son garage, Enea Bastianini, sa journée a été bien plus simple, avec de bonnes sensations de bout en bout et le record de la piste à la clé.

"Je me sens bien, je suis content de la journée parce que cet après-midi, on a été rapides dès le début mais ce n'est pas facile parce que le medium arrière a besoin de de deux ou trois tours avant d'être prêt", a tempéré le vainqueur du GP d'Émilie-Romagne. "Avant, il faut prendre quelques risques pour être rapide. À part ça, pour le time attack j'étais prêt et la moto a très bien fonctionné. C'était important d'essayer d'être très rapide avec le premier pneu et après j'ai fait mon meilleur tour avec le premier. Je suis content."

Bastianini reste prudent puisque les écarts sont infimes, avec un top 4 rassemblé en 0"082 et les 12 premiers en moins d'une demi-seconde, et qu'il voit des pistes de progrès : "Il faut continuer à travailler et voir les données parce que le plus souvent, je perds pas mal de temps au secteur 2, entre un dixième et un dixième et demi. Pour demain, il faudra un peu corriger la situation. Pour le reste, il sera important de faire le tour parfait demain parce que beaucoup de pilotes sont rapides. Nous sommes très proches et il faut qu'on soit très bons."